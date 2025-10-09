"Barkirinîya erdê dijî Mêslamên li Dewletê Biharê Hindistan li heman demê ya hilbijartinên dewletî zêde dibe"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Êrîşên siyasî û medyayî li ser civaka Misilman a Şîrşahabadî li eyaleta Bihar a Hindistanê beriya hilbijartinên eyaletê zêde bûne; komeke zimanî-olî ye ku bi giranî li deverên sînorî yên bi Bangladeşê re dijî û niha ji hêla partiya desthilatdar a Hindistanê ve, ku ji hêla Narendra Modi ve tê rêvebirin, wekî "kesên ku derbasî Bangladeşê bûne" tê binavkirin!
Muxtar Alam, niştecihekî Misilman ê navçeya Kishanganj, dibêje ku piştî gotareke serokê Partiya Bharatiya Janata (BJP) ya desthilatdar ku civaka Şîrşahabadî wekî "koçberên neqanûnî yên Bangladeşî" bi nav kir, jiyana civakî li herêmê perçe bûye. Ew dibêje ku dostaniya wî ya demdirêj bi hevalekî pola Hindû re piştî wê axaftinê hilweşiya, û di nav mirovan de atmosferek bêbaweriyê çêkir.
Li gorî serjimêriya kastê ya 2023an, li Biharê zêdetirî 1.3 milyon Misilmanên Şîrşahabadî dijîn, piraniya wan li navçeyên xizan ên Seemanchalê yên Kishanganj û Katiharê ne, ku niha bala kampanyaya hilbijartinê ya partiya desthilatdar dikişînin. Di axaftina xwe ya Roja Serxwebûnê de, Modî ragihand ku hikûmeta wî dê "mîsyonek nifûsê ya taybet" ava bike da ku kesên ku dikevin hundir nas bike û derxîne. Wî got, "Divê tu welat teslîmî kesên ku dikevin hundir nebin."
Rexnegir dibêjin ku projeyên wekhev li dewletên din, wek Assam, Misilmanên ku bi zimanê Bengalî diaxivin bi hinceta têkoşîna li dijî "koçberên neqanûnî" hedef girtine. Ya ku jê re "Qeydeya Neteweyî ya Welatiyan" tê gotin li Assamê di sala 2019an de bû sedema derxistina nêzîkî du milyon Misilmanan ji lîsteya hemwelatîbûnê. Niha, hin serokên BJPê daxwaza projeyek wekhev li Biharê dikin.
Di mehên dawî de, kesayetên bi bandor ên partiyê, di nav de Wezîrê Yekîtîyê Giriraj Singh, di mîtîngên hilbijartinê yên li Seemanchalê de daxuyaniyên provokatîf dane. Wî got, "Şeytan ji Bangladeşê hatine û divê ew werin tunekirin."
Çavdêr dibêjin ku daxuyaniyên bi vî rengî ji bo afirandina polarîzasyoneke olî têne kirin da ku dengên Hindûyan li deverên din ên Biharê qezenc bikin.
Di vê navberê de, Komîsyona Hilbijartinê ya Hindistanê sererastkirinek taybetî ya navnîşa dengdêran pêk tîne, bi qasî ji sedî 6 navan jê dike. Li Kishanganj, ku ji sedî 70 nifûsa wê Misilman e, rêjeya jêbirinê gihîştiye ji sedî 9.7, gavek ku rexnegir dibêjin hewldanek e ji bo dûrxistina dengdêrên Misilman ji hilbijartinê.
Çalakvan û akademîsyen hişyar dikin ku polîtîkayan tirs, bêbawerî û dabeşbûna civakî di navbera Hindû û Misilmanan de zêde kiriye. Gelek dibistan û navendên tenduristiyê yên Îslamî li Biharê niha bi kêmbûna piştgiriya Hindûyan re rû bi rû ne.
"Her cara ku siyasetmedar li ser me diaxivin, divê em îspat bikin ku em ne bi bandor in," dibêje Alam, mamosteyek 30 salî ji Şerşahbadiyê. "Van gotinan wekî nexweşiyek civaka me girtiye."
"Barkirinîya erdê dijî Mêslamên li Dewletê Biharê Hindistan li heman demê ya hilbijartinên dewletî zêde dibe"
