Zêdebûna Tirsandina ji Îslamê li Dewletên Yekbûyî û Tirsên Arabên Dîrburnê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x)- ABNA-Di navbera zêdebûna têkoşînan ji ber şerê Xezze de, erîşên îslamofobî li Dewletên Yekbûyî zêde bûne û rewşa civakî di vê welêtê de pir têr û hêsan dikeve xeter.
Mînakekî wisa ya girîng û cezbedar, erîşa zordar li ser keçekî 7 salî ya yemenî-amerîkî li bajarê Dîrburn, eyaleta Mişîgan, ye ku li gorî raporên çavkaniyê, tenê ji ber ku ew mûselman e hedef bû. Amîra Şerhan, dêya wî zarokê, dihêle ku rojeke hêsan ya di Cotmeha 2024 de bi şûna kêm û zûbûna zindîtiyê guherî; keçika wî, Saîda, bi birçîyeke giran li şeqamê mala wan vegerîye.
Gerrî Lênskî, pêwîstî 73 salî, ku hatî girtin û niha di dozên dadgehê de ye, ji bo "têkoşîna xwînê qetilê" lêkolîn dikevin, lê wî bi sedema têkoşîna dijî îslam hate şermezar kirin. Ev rewş civaka Arab û Îslamî ya Dîrburnê şewq û xafîzîya mezin afirandibe.
Li gorî hewceyên Şûraya Têkiliyên Îslam û Amerîkayê (CAIR), di sala borî de hejmarê şikâyetan li ser îslamofobiyê bi qeymê 8658 hate tomar kirin ku têra herî bilind a dîrokî ye.
Zêdebûna rewşên siyasî ya qelew û qetlayî li Dewletên Yekbûyî jî zêdebûna têkoşînan di astenga civakî de pêk anîne. Di hefteyên dawî de, gelek tîrsek ji dijî mescîdan li Dîrburn û Dîrburn-Hayts hatin raporkirin û polîsa fîderal jî du kes hatin girtin ji sedema terorîstîk têkoşînên dikin. Radyoyên rastî jî bi taybetî li ser vê bajarê pêşkêşiyên negîştî û qirêjokên neçalak di hev de vedikin.
Herçî jî, di nav giraniya civakî de, hevrêz û heşyarîya şoreşgerî di nav gelê Dîrburnê de hene; hefteya borî, gelek kes ji ber bombebardîmanên Xezze li şanoyên bajarê hate dîtin û şûnda geşiyanên xwe nîşan dan.
Lê malbata Şerhan heta niha jî bi tîrs û bîranînên têr têr ji vê bûyerê dijîn. Saîda niha di dibistaneke din de hîn dibêje, lê dayikê wî dibêje ku wî her şev xewn dide ku "park bi xwîn tije ye û wî tê gotin: Ez ê vegerim da te bigrim."
Li pey zêdebûna têkoşînan ku ji şerê Xezze re derdikevin, raporên dawî nîşan didin ku erîşên îslamofobî(dijî Îslamê) li Dewletên Yekbûyî bi awayekî têr û neçalak zêde bûne. Ev rewş têra mezin a tîrs û nexweşbînî ya civakî afirandibe, ku di nav civakên Îslamî û her weha di nav xelkên din de îşaretên nêzîkî ye ku rewşa civakî dikare bifikire.
