Mamosta Hecîzade: Rêbazê agirbestê li Xezze encama bawerî û berxwedana mucehîdan e.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mamosta Ebdulrehman Hecîzade, Îmamê Înê yê demkî yê vî bajarî, di axaftina xwe ya îro de, dema ku ji ber ragihandina agirbestê li Xezzeyê kêfxweş bû, ew wekî encama berxwedan, fedakarî û baweriya şervanên Filistînî nirxand.
Mamosta Hecîzade bi îqtibaskirina ayetên Qurana Pîroz berdewam kir: Rûmet û şerm tenê di destê Xwedê de ne, û mirovek di çi karî de be jî, divê bi dilsozî û ji bo razîbûna Xwedê tevbigere. Ger bijîşkek bawermend dahata xwe ji bo dermankirina nexweşan bikar bîne an mamosteyek dilovan zarokan perwerde bike, ew kiryar rast e û ber bi Xwedê ve dibe.
Di beşek din a axaftina xwe de, wî bal kişand ser encamên giran ên şaşkirina mirovan û şaşkirina ciwanan û got: Kesên ku di civakê de fesadî û exlaqî dikin an mirovan ji rê derdixin, dê di Roja Qiyametê de bi cezayên giran re rû bi rû bimînin.
Îmamê înê yê demkî yê Mehabadê jî dersên Quran û hedîsên pêxemberî îsbat kir û xizmetkirina ji bo mirovan wekî bilindtirîn awayê îbadetê hesiband, û diyar kir ku piştî kirina erkên olî yên wekî nimêj, rojîgirtin û zekatê, alîkariya mirovan û sivikkirina êşa wan wekî mezintirîn awayê xizmetê tê hesibandin.
Îmamê nimêja înê yê demkî yê Mehabadê got: "Agirbesta li Xezzeyê nîşana berxwedan û baweriya xurt a Mucahîdan e, ku ji bo Misilmanên li çaraliyê cîhanê kêfxweşî aniye."
