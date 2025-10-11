Artêşa Îsraîlê : Me binesaziya Hizbullahê ya li başûrê Lubnanê hedef kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Artêşa Îsraîlê roja Şemiyê sibehê îdia kir ku wan li başûrê Lubnanê êrîşî binesaziya Hizbullahê kiriye. Di heman demê de, peyamnêrê El Cezîreyê ragihand ku yek ji van êrîşan herêma El-Musileh a li şaredariya El-Necariyeyê, ku li bajarê Sidonê ye, hedef girtiye.
Li gorî çavkaniyek ewlehiyê ya Lubnanî, balafirên şer ên Îsraîlê bi çend mûşekan navendeke pîşesaziyê ya ku ji bo firotin û tamîrkirina makîneyên giran ên çandiniyê yên wekî buldozer û ekskavatoran hatiye veqetandin, hedef girtiye. Êrîşê li herêmê wêraniyek mezin çêkir û çend kes birîndar kirin.
Çavkaniyên Lubnanî her wiha ragihandin ku piştî êrîşeke asmanî ya Îsraîlê li ser wesayîteke ku sebzeyan di rê de ber bi herêma El-Musileh ve dibir, kesek hat kuştin û yekî din jî birîndar bû.
Ev êrîş di demekê de pêk tên ku Îsraîl, ku îdia dike ku bi binesazî û hêzên Hizbullahê re rû bi rû ye, rojane başûrê Lubnanê hedef digire, di demekê de ku ji Mijdara 2024an vir ve peymaneke agirbestê heye.
Li gorî amarên Lubnanê, Îsraîlê ev peyman zêdetirî 4,500 caran binpê kiriye û ji bilî deverên ku bi dehan salan dagir kiriye, pênc xalên stratejîk ên nû li başûrê Lubnanê dagir kiriye.
Hêjayî gotinê ye ku Îsraîlê di Cotmeha 2023an de êrîşeke mezin li ser Lubnanê da destpêkirin, ku di Îlona 2024an de veguherî şerekî berfireh.
................................................
Dawiya peyamê/
Etîket
Başûrê Lubnanê
Hizbullah
Sûcên rejîma Siyonîst
Leşkerê rejîma Siyonîstî sibeha Şemiyê îdîa kir ku wan êrîş li ser binesaziya Hizbullah li başûrê Lubnanê pêk anî.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Artêşa Îsraîlê roja Şemiyê sibehê îdia kir ku wan li başûrê Lubnanê êrîşî binesaziya Hizbullahê kiriye. Di heman demê de, peyamnêrê El Cezîreyê ragihand ku yek ji van êrîşan herêma El-Musileh a li şaredariya El-Necariyeyê, ku li bajarê Sidonê ye, hedef girtiye.
Your Comment