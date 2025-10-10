  1. Home
Hanzala sîstema sotemeniyê ya Îsraîlê hack kir

10 October 2025 - 22:59
News ID: 1737096
Source: https://ku.mehrnews.com/
Grûpa sîberî ya Hanzala wêneyên ku îdia dikin ku pergala sotemeniyê ya rejîma Siyonîst hack kirine, belav kirin.

"ELi gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ev ne hişyariyek e, lê delîlek e ji bo zirara we," koma sîber Hanzala îdîa kir ku pergala sotemeniyê ya rejîma Siyonîst hack kiriye.

Hanzala di peyamekê de got, "Hûn demek dirêj e ku xwe dispêrin kelehên dîjîtal û hestek ewlehiyê ya derewîn, bawer dikin ku razên we li pişt dîwarên agir û şîfreyên we têne parastin."

Hanzala got, "Me her tişt jê bir. Databasa hemî 650,000 xerîdaran, peymanên we yên leşkerî yên veşartî, navnîşa kadroyên we yên veşartî û her veguhastin dê were weşandin."

