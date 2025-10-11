Wezîrê Şer ê Talîbanê Destpêkirina Êrîşa Fermî ya Hemûalî ya li ser Pakistanê Radigihîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Wezareta Parastinê ya hikûmeta Talîbanê ragihand ku di bersiva tiştê ku ew wekî "binpêkirinên sînor ên Pakistanê" bi nav dike de, wan çeperên artêşa welêt û her weha navendên girêdayî DAIŞÊ li ser sînorên Xost, Paktiya, Paktika, Helmand û Qendaharê hedef girtine. Li gorî ofîsa herêmî ya Ajansa Nûçeyan a Tasnim, Wezareta Parastinê ya hikûmeta Talîbanê demek berê daxuyaniyek weşand û ragihand ku wan êrîşên tolhildanê li dijî baregehên leşkerî yên Pakistanê li ser sînorên rojhilat û başûrê Afganistanê dane destpêkirin.
Li gorî wezaretê, operasyon hedefgirtina navendên ku "ji bo avêtina droneyan nav axa Afganistanê û binpêkirina qada hewayî ya welêt" dihatin bikar anîn dihewîne.
Daxuyaniya Talîbanê wiha got: "Artêşa Neteweyî ya Îslamî ya Afganistanê li aliyê din ê sînor tesîsên leşkerî hedef girtin ku carinan ji bo êrîşên li dijî sivîlan û zirara li ser yekparçeyiya axa Afganistanê dihatin bikar anîn."
Di heman demê de bi êrîşa li ser çeperên artêşa Pakistanê re, tê gotin ku hin navendên girêdayî koma DAIŞê li ser axa Pakistanê jî hatine hedefgirtin.
Çavkaniyên meydanî ragihandine ku di êrîşên ji navçeyên "Maruf" û "Şorabak" ên parêzgeha Qendaharê de herî kêm çend xalên sînorî yên Pakistanî ketine.
Her çend rayedarên Pakistanî hîn bi fermî bertek nîşanî van îdiayan nedane jî, hin medyayên herêmî yên li Pakistanê ragihandine ku asta hişyariya leşkerî li deverên sînorî yên bi Afganistanê re zêde bûye.
Rayedarên Talîbanê tekez kirine ku ev operasyon dê "heta rawestandina tevahî ya binpêkirinên sînor" bidome.
