Rola Nêçîrvan Barzani di têkiliya di navbera Erdogan û Mazlum Kobanî de çi ye?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî ragihandina National Context, Neçirvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê pêşî sûfera fermî ya xwe bo Anqere da ku bi Erdoğan re lihevhatinê bike, bi Mezlûm Kobane re bi awayê telefonê gotûbêj kir. Ev têkilî ji aliyê wan herduan ve girîng e û nîşan dide hewlên navdar ji bo vekirina rêya têkilî di navbera Hesêd û Tirkiyeyê de.
Li gorî raporta ajansa nûçeyan ya Mehr, kovara Ingilîzî yê National Context ragihand ku Neçirvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê, pêşî ku bi Erdoğan li Anqerê bibîne, bi Mezlûm Kobane, fermandara hêzên Hesêd, bi awayê telefonê re gotûbêj kir. Ev têkilî çend saetan pêşî sûfera Barzanî bo Tirkiyeyê bû û nîşan dide rolê navdar a navberê Anqere û hêzên kurdên Sûriyê.
Barzanî du roj pêşî ku li Anqerê were, bi Recep Tayyip Erdoğan serokê Komara Tirkiyeyê hevpeyvîn kir. Li vê civînê jî Ibrahim Kalin, serokê mitîşê, amade bû.
Xebat li ser pergala navendî ya li Sûriyê
Barzanî roja pêşî sûfera xwe bo Anqerê, di konferansa ku li Hewlêr çalakîyek da, ji ber pergala navendî yê Sûriyê got û ji nû ve jî li ser vê mijarê jêhatî bû. Navdar got: Heke komên cûda yên wê welatê li ser aştiyek bin û bi hev re jiyan bikin, pergala siyasî ya paşerojê ya Sûriyê nikare bi taybetî bibe. Ev gotina wî jî li gorî Ehmed Şera bû.
Navdar zêdetir got ku li benda têkildarîya hêzên Hesêd li hêzên ordûya Sûriyê ne, ji ber ku ew hêzên li salên borî biryara qerisiyek dan bo destwerdana bakur û bakur rojhelatê Sûriyê. Di heman demê de, Barzanî daxwaz kir ku Hesêd rastê bi Dimêşq re dipeyivin û rolê çalaktir li rêwîtî siyasî ya welatê bixwe.
Têkilî li ser sîber
Di vê kovarê de hate nivîsîn ku heta niha neyê zanîn da ku Neçirvan Barzanî peyama ku ji aliyê Mezlûm Kobane ji bo serokên Tirkiyeyê şandibû an na. Di vê rewşê de, demê têkilîya telefonî û civîna li gel Erdoğan wê nîşan dide ku serokê Herêma Kurdistanê hewl dide rêya têkilî di navbera Hesêd û Anqere veke – hewlê ku heke serketî bibe dikare li dijî têkçûnên nû yên li bakurê Sûriyê asteng bibe.
Li gorî nivîskarên National Context, Barzanî têkilîya nêzîkî heye bi Ehmed Şera û brayên wî. Ew salî jî di konferansa ku li Tirkiyeyê bû, li viranîyên wan re civînê kiriye. Zêdetir ji wê jî, li salên borî rolek girîng li baştir kirina têkilîya navbera Tirkiyeyê û Emaratê li yek ji krizên herî girîng ên têkilîya di navbera wan welatan de lîstibû; demek ku Erdoğan li digerî têkilînek cîhêkî wêrekirî li herêma xwe bû.
Vê kovarê ragihand ku li gorî çend xebatên malbata Barzanî, Neçirvan hewl dida têkilîya xwe bi Mezlûm Kobane parastin.
Hîşdariya Tirkiyeyê û peymana Dimêşq-Hesêd
Sûfera Barzanî bo Anqerê tenê yek roj piştî ragihandina navdar li Hewlêr û du roj piştî civîna Mezlûm Kobane bi Ahmed Shera li Dimêşq bû.
Li gorî serokên Sûriyê, peymana Dimêşq-Hesêd ku di 10ê Adarê hate vegerandin, ultimatumeke di nav de heye bo destpêka cihêkirina parçalên taybet ji hêla dawiyê salê ve. Di vê rewşê de, Tirkiyeyê hîşdarî da ku heke heta wê demê pêşketin tune be, sabrê Anqerê qedîyê dike û ew dibe ku şerê nû ya leşkerî dest pê bike.
Berxwedana li ser fîderalîzm û modela Herêma Kurdistanê
Tirkiyeyê hîn jî her cure fîderalîzmê ya kurdî li Sûriyê bi yekrêjî red dike; ku ew şêwaz jî destûra Dimêşqê ye. Serokên Sûriyê derbarê îdeya navendîtiyê diaxivîn, lê her cure navendîtiya siyasî ku wek hêza leşkerî ya serbixwe be red dikin.
Di heman demê de, herçiqas Barzanî di lêdanekê de ragihand ku li pergala navendîtiyê û parastina beşek ji bingehên heyî ya Hesêd êşkere dirêj kir, lê çavkaniyên National Context ragihand ku navdar di civînên xwe bi Mezlûm Kobane de hîşdariya da ku tecrûbeya herêmê li Sûriyê nikare dubare bibe, ji ber ku bingeh û pergala siyasî ya wan du welatan cûda ye.
Kênala Barzanî; mekanîzmeke bo astengkirina têkçûnê?
Li gorî xwedîdaran, têkiliyeke rastîn di navbera Mezlûm Kobane û Erdoğan bi rêya Neçirvan Barzanî dikare rolê serekeyî li kontrola alozîyan di navbera Tirkiyeyê û hêzên kurdên Sûriyê bixwe. Tirkiyeyê di mehên dawî de alama hîşdariyê şand ku heke destpêka şerê leşkerî heta dawiyê salê nede, ew dikare şerê nû dest pê bike.
Vê kovarê di dawiya raporta xwe de nivîsî: Vekirina kênala Barzanî dikare wek mekanîzmeke bo astengkirina têkçûna rastîn û parastina rewşa hewce ya niha be – lê hema ku ev çawa dikare astengiya niha biparêze an na, hîn zelal nîne.
