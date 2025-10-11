Nûçeya şehîdbona Serdar Îsmaîl Qaanî hat derewandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Vê dawiyê li ser medyaya civakî gotegot belav bûne ku Serdar Îsmaîl Qaanî, fermandarê Hêza Qudsê ya Pasdarên Şoreşa Îslamî ya Îranê, hatiye kuştin û şehîd kirin.
Şopandina nûçegihanê Ajansa Nûçeyan a Fars nîşan dide ku ev nûçe ne rast e.
11 October 2025
Nûçeya şehadeta Fermandarê Hêza Qudsê ya Muhafizên Şoreşa Îslamî ne rast e.
