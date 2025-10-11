?Gelo Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê dê biçin Xezzeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Derbarê ka Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê (TSH) dê di Hêza Peywirê ya ji bo Xezzeyê de cih bigirin an na, çavkaniyên Wezareta Parastina Neteweyî (MSB) gotin, "Hêzên me yên Çekdar ên Tirkiyeyê, ku di avakirin û parastina aştiyê de xwedî ezmûn in, ji bo her peywirek ku ji wan re tê dayin amade ne."
Daxuyanî wiha domand: "Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê di gelek mîsyonên ku ji hêla rêxistinên cûda ve li erdnîgariyên cûda ji bo parastina aştî û ewlehiya navneteweyî hatine damezrandin de xizmet kirine, û bi profesyonelîzm û dadperweriya xwe teqdîra hemî aliyan qezenc kirine. Hêzên me yên Çekdar ên Tirkiyeyê, ku di avakirin û parastina aştiyê de xwedî ezmûn in, ji bo her peywirek ku ji wan re tê dayin amade ne."
Serok Recep Tayyip Erdogan berê ragihandibû ku Tirkiye dê di hêza peywirê de cih bigire ku dê çavdêriya pêkanîna peymana agirbestê ya di navbera Hamas û Tel Avîvê de li ser erdê bike.
Wezareta Parastina Neteweyî (MSB) tekez kir ku Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê (TSK) bi tecrubeya xwe ya mîsyonên navneteweyî ji bo her cûre mîsyonan amade ye.
