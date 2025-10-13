"Destpêka qada yekem a pevguhertina girtîyan di çarçoveya peymana agirbestê li Xezzeyê de dest pê kir "

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di çarçoveya qonaxa yekem a peymana agirbestê li Şerîda Xezzeyê de, pêvajoya danûstandina girtiyan di navbera Îsraîl û Hamasê de dest pê kiriye.
Medyaya Siyonîst ragihand ku heft girtiyên Îsraîlî yên ku li gorî plana Donald Trump ji aliyê Hamasê ve hatine berdan, niha di bin çavdêriya Xaça Sor de ne û rewşa wan a fîzîkî baş e.
Îro sibê, artêşa Îsraîlê ragihand ku wesayîtên Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor ji bo wergirtina komek girtiyan ber bi xalek lihevkirî li bakurê Xezzeyê ve çûne. Ev çalakî piştî danûstandinên tevlihev ên bi navbeynkariya Misir, Qeter û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê pêk hat.
Artêşa Îsraîlê her wiha ragihand ku ew amade ye ku rehînên din ji Xaça Sor werbigire, ku dê di qonaxên pêş de werin radest kirin.
Li aliyê Filistînê, otobus ji Xezzeyê ber bi deriyê Kerm Ebû Salem ve çûne da ku amadekariya veguhestina girtiyên Filistînî yên ku dê werin berdan bikin. Lêbelê, peyamnêrê El-Mayadeen li Xezzeyê ragihand ku malbatên girtiyan hîn ji lîsteya kesên ku hatine berdan an jî yên ku dê werin veguhestin nehatine agahdarkirin.
Di vê navberê de, Lîwayên Qassam navên girtiyên zindî yên Îsraîlî yên ku dê werin berdan weşandin.
Medyaya Îsraîlê piştrast kir ku otobusên ku girtiyên Filistînî hildigirin ji saetên serê sibê ve ketine girtîgeha Ofer. Her wiha hate ragihandin ku amadekariyên ji bo berdana zêdetirî 2,000 girtiyên Filistînî di qonaxa yekem a peymanê de qediyane.
Berdevkê hikûmeta Îsraîlê ragihand ku tê payîn ku 20 rehînên zindî di heman demê de werin berdan û radestî Xaça Sor werin kirin.
Rayedarên Îsraîlê her wiha gotin ku îhtîmal e ku cenazeyên hemî rehînên mirî heta roja Duşemê neyên radestkirin. Di wê rewşê de, li gorî plana lihevkirî, saziyek navneteweyî dê berpirsiyar be ji bo naskirin û veguheztina cenazeyan.
Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu vegera girtiyan di êvara Yekşemê de, roja çaremîn a agirbestê, wekî "bûyerek dîrokî" bi nav kir ku "xemgînî û kêfxweşî" tevlihev kiriye.
................................
Dawiya peyamê/
Etîket
Guhertina Girtiyan
Rejîma Siyonîst
Hamas
"Destpêka qada yekem a pevguhertina girtîyan di çarçoveya peymana agirbestê li Xezzeyê de dest pê kir "
Di çarçoveya qada yekem a peymana agirbestê li dorê Xezze de, pêvajoya guhertina girtîyan di navbera Îsraîl û Hamasê de dest pê kir.
