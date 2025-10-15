?Çawa Filistînê xewna tirsnak a "Îsraîla Mezin" têk bir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Berxwedan û sebira bêhempa û ecêb a gelê Filistînê li Şerîda Xezzeyê li dijî mezintirîn şerê qirkirin û birçîbûnê ku ji hêla hemî hêzên cîhanê ve û bi amûrên Siyonîzmê ve hate destpêkirin, yek ji wan mijaran e ku dibe ku di vê şerî de û heta piştî agirbestê jî di medyayê de zêde balê nekişandibe.
Di vî warî de, Tora El Cezîreyê di gotarek kurt de girîngiya berxwedana gelê Filistînê, ku bi rastî li ser navê tevahiya herêmê û welatên Ereb û Îslamî li dijî dagirkerên Siyonîst radiweste, nîqaş kiriye, û kurteya vê gotarê wiha ye.
Berxwedana bêhempa ya gelê Filistînê li dijî mezintirîn şerê qirkirinê
Filistîniyên li Şerîda Xezzeyê ji şervanên berxwedanê re negotin, "Hûn û Xwedayê we, herin şer bikin, em ê li vir bimînin." Berevajî vê, wan got, "Herin û li ber xwe bidin, em bi we re ne, û em ê li dijî hovîtiya dagirkeran bi sebir bimînin û teslîmî komployên koçberiyê nebin." Me destên we di deryaya wêranî, birçîbûn û qirkirinê de girtine û em bi we re ne û em ê li ser axa xwe bi hev re bimînin.
Gelê Xezzeyê ji şervanên berxwedanê re got ku rastî û bawerî bi me re ye û em bi we re ne û em ê can, milk û her tiştê xwe ji bo we û ji bo pêşeroja Filistînê û azadiya wê feda bikin. Em ê heta nefesa xwe ya dawî bi van laşên ji birçîbûn, nexweşî, birîn û koçberiyê westiyayî re bimînin ku ji her alî ve bi agirê balafirên şer, dron, wesayîtên zirxî, buldozer û her cûre makîneyên şer têne şopandin.
Her kesê ku dîroka pêşketinên li herêmê û bi taybetî Filistînê xwendiye dizane ku çarenûsa Filistîniyan ji destpêkê ve berxwedana li dijî kolonyalîzmê bûye û dibe ku ev çarenûsa hemî neteweyên Ereb û Îslamî û her weha hin neteweyên din bû ku di demekê de ji hêla Rojava ve rastî êrîş û kolonîzekirinê hatine; Bi ferqeke piçûk ku Filistîn ji aliyê kolonyalîstên Brîtanî ve radestî dagirkerekî nû, ango Siyonîzma cîhanî, hat kirin da ku Danezana Balfour a tirsnak pêk were, Ewropa ji Siyonîstan were paqijkirin û ji bo wan li dilê Rojhilata Navîn cihekî tirsnak were afirandin.
Piraniya welatên Ereb ên ku di bin kolonyalîzmê de man an jî hatin parçekirin, di destê rejîmên ku xwe firotin kolonyalîstan û amade bûn ku erd û berjewendiyên xwe di berdêla pere û desthilatdariyê de bidin dijmin de bûn.
Lê çîroka Filistînê ji hemû welatên Ereb cuda ye; ku agirê berxwedanê her tim dişewite û ruhê têkoşîn û cîhadê di dilê gelê wê de qet nehatiye vemirandin.
Hişyariyek ji bo hemû welatên Erebî derbarê komploya "Îsraîla Mezin"
Piştî şerê dawî yê li Xezzeyê û xapandinên berdewam ên eksena Amerîkî-Siyonîst, hin kes ditirsin ku dîrok xwe dubare bike û di siya bêçalaktiya rejîmên Erebî de, ji bilî Filistînê, erdên welatên din ên Erebî jî wekî beşek ji soza Amerîkî ya pêkanîna xewna Siyonîst di projeya bi navê Îsraîla Mezin de radestî vê rejîmê bibin.
Îro, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump bi bêşermî çarenûsa gelê Filistînî biryar dide, dibêje ku divê niştecihên Xezzeyê ji bo jiyaneke çêtir li derveyî welêt derkevin û divê DYA vê xetê veguherîne cihekî geştiyariyê.
Li nêzîkî sînorê Filistînê, di kûrahiya axa Sûriyeyê de, dagirker jî bi piştgiriya tevahî ya DYAyê planên xwe pêşve dixin û bi rejîma nû ya Sûriyeyê re ketine danûstandinan da ku armanca xwe ya dawî li ser vî welatî, ku ew jî parçekirina wê ye, ferz bikin.
Ji bo pêkanîna xewna Îsraîla Mezin, rejîma Siyonîst demek dirêj e bi eşkereyî siyasetek bandora bêdeng li ser çand û hişmendiya civaka Ereb dimeşîne. Lêbelê, Operasyona dîrokî ya Bahozê ya El-Eqsayê, ku ji hêla berxwedana Filistînî ve di 7ê Cotmeha 2023an de hate kirin, gelek kartên siyonîst şewitandin, û wan dest bi amadekirina nexşeyên nû kirin û wan bi yên kevin guhertin.
Îro, Sûriye di bin piştgiriya Dewletên Yekbûyî de bûye navenda dagirkerên siyonîst, û bi hinceta pêkanîna reforman li Sûriyeyê û piştgiriya gel, ew dixwazin bi rejîma nû ya vî welatî re peymanek îmze bikin ku dê rê bide beşek mezin ji Sûriyeyê veqete û wê bi axên ku ji hêla siyonîstan ve hatine dagirkirin ve girêbide, piştî vê yekê axên nû û dûv re axên nûtir dê ji hêla Îsraîlê ve werin dagirkirin.
Li Lubnanê, tevî peymana agirbestê ya di navbera vî welatî û rejîma siyonîst de, em dibînin ku Îsraîl bi berdewamî vê peymanê binpê dike û bi berdewamî ax û welatiyên Lubnanê binpê dike.
Delîl nîşan didin ku yek ji armancên Siyonîstan di êrîşên dubarekirî yên li ser Lubnanê de ew e ku asta hêrs û berteka hikûmeta welêt bipîvin û dûv re zextê lê bikin ku ber bi normalîzekirina têkiliyên bi Îsraîlê re û tunekirina berxwedana li Lubnanê ve biçe, da ku Siyonîst bi hêsanî vî welatî serdest bikin û axa wê dagir bikin da ku xewna Îsraîleke Mezin pêk bînin.
Li Urdunê, Siyonîst bawer dikin ku dagirkirina wê dê ji çend demjimêran zêdetir nedome; Ji ber ku neçarkirina hikûmeta Urdunê ku axên xwe radest bike pir hewl nade.
Heman tişt ji bo welatên din ên Erebî yên ku li hember Siyonîstan berxwedan nîşan nedane jî derbas dibe.
Siyonîstan îspat kirine ku ew di êrîşkariya xwe de li herêmê û heta li derveyî wê jî sînor nas nakin, û bi piştgiriyiya Amerîkayê, ew êrîşî her aliyekî dikin ku dixwazin, di nav de êrîşa ku demek berê li ser baregeha tîma danûstandinê ya tevgera Hamasê li Qeterê hate kirin.
Ev tê vê wateyê ku şerê Îsraîlê ne tenê bi Filistînê ve sînordar e, û êrîş rêbaza asayî ya Siyonîstan e.
Neteweyek ku li ser navê tevahiya herêmê li ber xwe dide
Lêbelê, êşa ku gelê Filistînê kişandiye, nemaze di demên dawî de li Şerîda Xezzeyê, û dorpêçkirin, birçîbûn, jenosîd û her cûre sûcên hovane yên ku ew pê re rû bi rû mane, nikare bi tu cîhek din re were berhev kirin, û ev gel bi rastî li ser navê tevahiya herêmê li ber xwe dide.
Gelê Filistînê, wekî neteweya herî bêhempa ya cîhanê, hîn jî astengiyeke mezin e ji bo xeyalên dîn û xewnên xerab ên dagirkeran, û bê guman, heke gelê Filistînê û berxwedan têk biçin, tevahiya herêm û welatên Ereb dê yek li dû yekê bikevin.
Lê gumanê me tune ku hilweşîna berxwedanê û gelê Filistînê ne mumkin e, û ew ê di demek nêzîk de Danezana Balfour a navdar, ku zêdetirî sedsalek berê hatibû damezrandin, hilweşînin.
Dawiya peyamê/
Yek ji rastiyên ku di şerê Xezzeyê de, bi taybetî piştî ragihandina eşkere ya projeya bi navê "Îsraîla Mezin" a Netanyahu û niyeta giştî ya dagirkirina hemû welatên Ereban, hate îspatkirin ev bû ku gelê Filistînê û berxwedana wê bi salan e li ser navê hemû Ereban û herêmê şer dikin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Berxwedan û sebira bêhempa û ecêb a gelê Filistînê li Şerîda Xezzeyê li dijî mezintirîn şerê qirkirin û birçîbûnê ku ji hêla hemî hêzên cîhanê ve û bi amûrên Siyonîzmê ve hate destpêkirin, yek ji wan mijaran e ku dibe ku di vê şerî de û heta piştî agirbestê jî di medyayê de zêde balê nekişandibe.
Your Comment