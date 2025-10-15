Gelo Hindistanê zorê li xwendekarên jin ên misilman kir ku vaksîneke ku pêşî li zayînê bigire?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Bikarhênerên medyaya civakî di rojên dawî de vîdyoyek û postek belav kirine ku îdia dikin ku rayedarên Hindistanê xwendekarên jin ên Misilman ên li dibistanên giştî neçar dikin ku vakslêdanek bistînin ku dibe sedema bêzarbûnê, wekî beşek ji kampanyayek vakslêdanê ku bi taybetî keçên Misilman hedef digire tê binav kirin.
Weşangerên vîdyoyê îdia kirin ku vakslêdan li gelek dibistanan pêk hatine, û vakslêdan, ku wekî "vakslêdana dijî-losemî" tê binav kirin, di rastiyê de dibe sedema bêzarbûnê. Keçên Misilman neçar in ku derzîyan bistînin ger ew an malbatên wan red bikin. Postên din diyar kirin ku koma hedefgirtî di navbera 8 û 15 salî de ye.
Vîdyo di bin sernavên wekî "Li Hindistanê, keçên Misilman ji ber vakslêdana losemî dibin derzî li dibistanan têne kirin da ku bibin bêzar." de vîral bû.
Bangên ji bo boykotkirina vakslêdanan li ser platformên medyaya civakî zêde bûne, û gelek hesaban ji malbatên keçên Misilman xwestin ku nehêlin keçên wan li dibistanê tu vakslêdanan bistînin. Hinên din jî bi hinceta "parastina keçan ji ceribandinan" banga xwepêşandan û civînên hişyarkirinê kirine.
