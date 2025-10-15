Berxwedanê di operasyona Tofana(Bahoza) Eqsayê de nêzîkî 4,000 girtî azad kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Çavkaniyên çapemeniyê yên Filistînî ragihandin ku di sê peymanên berxwedanê de di şerê du salan ê Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de zêdetirî 3,985 girtî hatine berdan.
Çavkaniyan got ku di van sê peymanan de, 486 girtiyên ku cezayên heta hetayê distînin û 319 jî cezayên dirêj distînin hatine berdan.
114 jin, 297 zarok û 33 girtiyên ku tê payîn cezayên heta hetayê an dirêj bistînin jî hatine berdan.
Li gorî Desteya Karûbarên Girtiyan û Klûba Girtiyên Filistînî, dagirkeriya Îsraîlê roja Duşemê ya borî 1,968 girtiyên Filistînî berdan, di nav de 250 girtiyên ku cezayên heta hetayê an dirêj distînin û 1,718 girtiyên ji Şerîda Xezzeyê yên ku di dema şer de hatine girtin.
Qonaxa yekem a peymana agirbestê ya di navbera berxwedan û Îsraîlê de roja Înê ya borî piştî nîvro ket meriyetê. Peyman li ser planeke ku ji hêla Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump ve hatiye pêşniyar kirin e, ku çend xalan dihewîne, di nav de rawestandina dijminatiyê, vekişîna gav bi gav a artêşa Îsraîlê, berdana hevbeş a girtiyan û ketina tavilê ya alîkariyê bo Şerîda Xezzeyê.
Çavkanî: Ajansan
