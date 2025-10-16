Eraqçî: Divê endamên Tevgera Bêalî(Hereketa Nedengîn) kiryarên neqanûnî yên Rojava li dijî Îranê neşopînin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- “Seyîd Ebas Eraqçî,” wezîrê derveberiya Komarê Îslamî ya Îranê, di cihê encûmena navbera domdar a 19-ê ya wezîran derveberiya Hereketa Nedengîn a li Kampala, bi “Maksim Rîjenkof,” wezîrê derveberiya Belarusê, civînek û gotûbêj kir.
Alîkaran di bin avakirina hevkarîyên herêmî-ekomomî û diplomasî ya di navbera du welatan de, îtimadî xwe îfade kirin ku bi binketiya hêvîyên hevpar ên serokên du welatan bo herî zêde kirina têkilîyan, dîtinên mezintr a hevkarîyan di ber çav de heye. Hat ragihandin ku civînên girêdayî bi komîsyona hevpar a ekomomî û şopandina bicihanîna peymana ku di dema serokwezîrê pêşketina Yekîtîyê yê Belarûsê li Minskê hate pejirandin, bi giranî binavkirin û bêguman lê zêde pêşve çûnê.
Wezîran derveberiya Îran û Belarus jî di xuyakirina bêrîya rêbazên yekrêjî û li ser şermezarî û bêhurmetî li bingeha prinsip û qanûnên navneteweyî, diyar kirin ku hewce ne ku rolê Hereketa Nedengîn bihêlin, da ku ji şikandina qanûnên navneteweyî û parastina çandî û hevparbûna cîhanê biparêze.
Herdu wezîr bi yekbûn ragihand ku hewce ne ku hemû çalakiyan di asta komeleyên navneteweyî û rêzên çandî û herêmî de berdewam bikin.
Wezîrê derveberiya Îran, di derbarê mijara hewçerkirina atomî de, çalakiyên neperwerdî yên aliyên Rojav li ber xebatên Şûna Ewlehî da ku destûrên hatin betal kirin vegerînin, wek beşek ji şerê siyasî ya "barkirina herî zêde ya li ser gelê Îran," danîşîn. Ew jî diyar kir ku ji ber qeydetina neqanûnî ya çalakiyên sê welatên Ewrûpayî, neqandina du endamên daîm a Şûna Ewlehî li ber çalakiyên neqanûnî yên vê sê welatê, û ji ber vê yekê nehatiya pejirandinê ya hîç belgeyek qanûnî ji hêla Şûna Ewlehî ve, hêvî tê kirin ku dewletên endam yên Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî, bi taybetî endamên Hereketa Nedengîn, ji hemû çalakiyên ku ji aliyê vê sê welatî ve têne kirin ji bo armancên siyasî xwe, dûr bimînin.
