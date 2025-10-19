Talîban : Peymana agirbestê wê di bin çavdêriya Tirkiye û Qeterê de pêk were

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Yaqub Mucahîd, Wezîrê Parastina Neteweyî yê Talîbana Afxanistanê, di hevpeyvînekê de bi El Cezîreyê re ragihand ku siyaseta Afxanistanê ne li ser şerê bi cîranan re ye û welat dixwaze pirsgirêkan bi diyalogê bi welatên din re çareser bike.
Parastina axê, ne êrîşkirina Pakistanê
Di bersiva pirsek li ser rageşiyên dawî yên bi Pakistanê re de, wî got: Me êrîşî Pakistanê nekir, lê axa xwe parast. Wî zêde kir ku her du welatan li hev kirine ku pirsgirêkan bi diyalogê çareser bikin û tu êrîş an êrîşek çênabe.
Piştgiriya tevgerên çekdarî nekirin
Wezîrê Parastinê yê Afxanistanê zelal kir: Em naxwazin destwerdanê di karûbarên navxweyî yên Pakistanê de bikin û em piştgiriyê nadin tu tevgerên çekdarî. Wî tekez kir ku pirsgirêka Pakistanê bi komên çekdar ên navxweyî re ye û ti eleqeya wê bi Afxanistanê re tune. Wî her wiha bikaranîna axa Afxanistanê ji hêla her komek çekdar ve ji bo êrîşkirina Pakistanê an welatekî din red kir.
Pabendbûna bi peymanê û rola çavdêriyê ya Tirkiye û Qeterê
Mucahîd behsa peymana dawî ya di navbera Kabul û Îslamabadê de kir û got: "Em ê pabendî peymanê bibin û em hêvî dikin ku Tirkiye û Qeter çavdêriya pêkanîna wê bikin." Di bersiva fikarên li ser îhtîmala binpêkirina peymanê ji aliyê Pakistanê ve de, wî diyar kir ku Talîbanê soz daye her du welatan ku navbeynkariyê bikin.
Peymana ewlehiyê ji bo rawestandina kiryarên terorîstî
Berê, Wezîrê Parastinê yê Pakistanê Xawaja Mihemed Asif di hevpeyvînek taybet de bi El Cezîreyê re ragihand ku Îslamabad û Kabul gihîştine rêkeftinekê da ku tavilê kiryarên terorîstî rawestînin û dixwazin di vî warî de dest bi hevkariyek cidî û bibandor bikin.
