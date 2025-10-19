Sekreterê Hizbullahê: Xwîna şehîdên yemenî bi xwîna Filistîniyan re li ser rêya ber bi Qudsê tevlihev dibe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Şêx Naîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê li Lubnanê, di peyameke fermî de ji bo Ebdulmelîk Bedredîn El-Hûsî, Serokê Tevgera Ensarullah a Yemenê, sersaxî ji ber şehadeta Serleşker Muhammed Ebdulkerîm El-Xemerî, Serfermandarê Artêşa Yemenê, anî ziman.
Şehîdbûn li ser Rêya Qudsê; Rûmeta Fermandariyeke Cîhadî
Di vê peyamê de, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê xemgîniyeke kûr ji ber şehadeta Serleşker El-Xemerî anî ziman, û tekez kir ku ew, digel komek hevalên xwe, piştî êrîşeke tirsonek a dijminê siyonîst, li ser rêya Qudsê gihîştin şehadetê. Wî ev şehadet wekî rûmeta herî bilind ji bo fermandariyeke Cîhadî bi nav kir.
Şêx Naîm Qasim sersaxî ji Serokê Ensarullah, fermandar û hêzên çekdar, miletê Yemenê, û her weha malbat û hevalên şehîd El-Xemerî re xwest û ji Xwedê xwest ku ruhê wî rehmet û meqamê bilind bide wî.
Piştgiriya Xezzeyê û Berteka li dijî Bandora Amerîkî
Peyam behsa rola Şehîd El-Xemerî dike di piştgiriya wêrek a hêzên Yemenê û piştgiriya gelê Xezzeyê li dijî sûcên rejîma Siyonîst û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de. Her wiha çalakiyên wî yên kêmkirina bandora leşkerî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Deryaya Sor û dayîna derbên bi bandor li dijminên Siyonîst pîroz dike.
Xwîna şehîdên Umeta Îslamî di rêya Qudsê de têkel dibe.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê diyar kir ku şehîdbûna rêberên paqij ji bo Umeta Îslamî rûmetek e, û xwîna wan ji Yemenê heta Lubnan, Iraq û Îranê bi xwîna Filistîniyan re di rêya mijarên herî pîroz ên Umeta Îslamî de têkel dibe.
Pîrozbahî li cîgirê Şehîd El-Xemerî tê kirin.
Piştî vê peyamê, Şêx Neîm Qasim pîrozbahî li General Mecer Yûsif Hesen El-Medenî kir ji ber destnîşankirina wî wekî Serokê Erkanê Artêşa Yemenê û di berdewamiya rêya cîhadîst a Şehîd El-Xemerî de serkeftin xwest.
Wî bi tekez kirina ku rêya parastina Umet û îdealên wê dê bi biryardariya rêberên wêrek û gelên dilsoz berdewam bike, di dawiyê de got.
Ev peyam piştî ku hêzên çekdar ên Yemenê roja Pêncşemê di daxuyaniyek fermî de şehîdbûna General Mehmûd Ebdulkerîm El-Xemerî, serokê fermandariya giştî ya welêt, ragihandin û sersaxî ji gelê Yemenê re xwestin, hat şandin.
