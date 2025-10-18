Pêrsendina Hêrşan li Ser Berbijêrên Îraqî; Du Berbijêrên Din Jî Hatine Armanc Kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ku ji Kurdistan 24 wergerandî ye, roja Çarşemê, 15ê Oktobarê, Sefa Meşhedanî, berbijêrê kotlekê Siyade ji bo hilbijartinên parlamanî yê Îraqê, di navbera gerrîyeke bombeyê li ser otombîla wî li navçeya Tarme ya Baxdadê de kuştîye. Piştî çend rojên wê rûdawê, nûsingeha du berbijêrên din jî hatine armanc kirin û agirdan.
Musena Ezawî, berbijêrê kotlekê Azm, di hesaba xwe ya li toryên civakî de peyama piştgirîya hêrşan li ser nûsingeha wî di şarûçkê Yusufîya Bagdadê da belav kir û nivîsî: "Em hîn jî piştî wê hêrşê wêne girtin, bêrêzî, têkoşîn û hewlên şewqayêtîyan didin."
Hewre jî çavkaniyek ewlehiyê ragihand ku di agirdanê ya nûsingeha berbijêrê din a hilbijartinên parlamanî ya navenda Bagdadê de, agirê derbasdar hate kontrolkirin û derbasdarî bi dest neket. Di vê rewşê de jî agahî têda neyê ku kesekî jiyana xwe ji dest da.
Ev rûdaw hate pêşîtiya hêrşên kêsên nasnameyek nezanîn û ku nêzîk in bi şanoya nûstûyê ya DAIŞ, ku li ser nûsingeha Mehma Xelîl, berbijêrê Partiya Demokrat a Kurdistanê li parêzgeha Neynawa têkildar bûn. Ev hêrişan bi agirdana poster û wêneyên wî berbijêrê qetand.
Di Zencîreyekî Rûdawên Pêwendîdar bi Hilbijartinên Parlamanî ya Îraqê de, Berbijarek li Bagdadê Tîror Kirin û Nûsingeha Du Berbijêrên Din Jî Hatine Armanc Kirin û Agirdan
