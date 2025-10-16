Papa birçîbûna bi mîlyonan kesan li cîhanê wekî 'têkçûnek kolektîf(civakî )' bi nav dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Papa Leo ye Çardehê îro di axaftinekê li Navenda Rêxistina Xwarin û Cotkarî ya Neteweyên Yekbûyî (FAO) li Romê got:
"Geşeyên teknolocîyayê, zanistî û berxwedanê, û di demeke ku zanîn hêvîya jiyanê zêde kir, bi rastî pir xemgîn e ku bifikirin ku 673 milyon kes li cîhanê bi birçîtî roniya xewê dikin."
Bernameya Xwarina Cîhanê (PAM) ya girêdayî Neteweyên Yekbûyî di raporekê ku di roja çarşemê de weşan kir, hişyarî da ku birçîtî li cîhanê bi asta bêpar çûye û 319 milyon kes di rewşa têrnebûnê ya giran de ne. Di nav wan de, 44 milyon kes di rewşa acil yê birçîtî ne.
Robert Francis Prevost, di axaftina xwe ya îro de, vê rewşê wek "nîşana vekirî ya bêhesasîya giştî" û "aboreya bêcan" nîşan da. Ew jî diyar kir ku karanîna xwarin wek amûra şerê di şerên niha de, "çalakiya zalimane" ye, herwisa xwest ku bifikirin ku qanûna navneteweyî ya mirovparêz her tiştî ku sivîl û tiştên pêwîst bo jiyana wan ne bi temamî qedexe kir.
Neteweyên Yekbûyî destpêka vê salê bi fermî rewşa birçîtî li Xezze ragihand. Di rapora bernameya xwarina cîhanê de jî hatî nîşandan ku hejmarek kesan ku li benda rewşa birçîtî ne, di du salan de ducar zêde bûye, û niha 1 milyon û 400 hezar kes di 5 welatan: Filistîn, Sudan, Sudanê Başûr, Yemen û Malî de ne.
Papa Leo Çardehê bi daxwaza kirinê ji bo çalakiyên rastîn li dijî birçîtî, got:
"Dawî kirina vê bîranînê tenê mesûliyeta bazirganan, serkaran an siyasetan nîne; ev şerê giştî ye ku hemû kes divê beşdar be: rêxistinên navneteweyî, dewletan, rêxistinên giştî, NGO’yan, zanistvan û civaka sivîl."
Ew zêde kir:
"Divê mesûliyeta kesane û giştî yên me ducar bikevin û ji xewna mirinê ku me tê de ne, agahdar bibin."
Papa her weha diyar kir:
"Gihîştina armanca birçîtî sifir tenê bi hêvî û xebat e, ne bi belavkirina daxuyanî."
Ew jî diyar kir rola girîng a jinan di vê şerê de û hewceyî guhdariya dengên welatên kêmkar.
