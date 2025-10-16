Sekreterê Giştî yê Hizbullahê: Em ê tu carî ji aliyê "Îsraîla dagirker û Amerîkaya zalim" ve neyên têkbirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Sekreterê Giştî ya Hizbullahê Libnan di peyamekê de ji beşdarên civîna Komela Pêşengên Îmam Mehdî (a.c…Feraceh) — “Neslên Seyîd” li Beyrut sipas kir.
Şêx Naîm Qasem di vê peyamê destnivîsî de civîna pêşengên Îmam Mehdî (a.c…Feraceh) ku hefteya berê di çarçoveya yekemîn salvegera şehîd bûnê Seyîd Hesen Nasrullah ve di kompleksa sporê ya Beyrutê hate lidarxistin, wekî “tabloyekî xwerû û bi rengên paqijî, îman û berxwedan” şirove kir — ku ew xweşîya hevalan û qehrezîya dijmanan çêkirin.
Ew di nav peyamê xwe de, bi isimê xwe, bi navnîşana rêberiya Hizbullah û mujahîdên wê û berxwedana delal, ji Komelayê pêşengên Îmam Mehdî (a.c…Feraceh), bi taybetî ji malbata wan û hemû kesên ku di vê serkeftinê mezin de rol hebûn, teşekkûr û pîrozbahî kir û wan şandin ku: “Hûn hejmareke zêde yên leşkerên Îmam Mehdî (a.c…Feraceh) zêde kirin — pîrozbahî ser we.”
Sekreterê Giştî li ser serok û fermandar û malbatan, keç û kurên ciwan û zarokan ên endamên Komelayê pêşengan navnîş kirin wê “neslên Sîyêd — Sîyêd Hesen Nasrulah, Sîyêd Haşem Sefîddîn û hemû şehîdan” bînîn û got: Hûn ji her herêmê yên Libnan — başûr, Beqa, bakur, Cebel, Beyrut û Dahiya — bi pêxistinanên xwe û alîkariyê malbatan xwe hatine beşdarî. Hûn li baxçeya hêvî hatiye civîn û di bin parastina Xwedêyê Demê Îmam Mehdî (a.c…Feraceh) de bi hev re keser û bipeyivînî ya xwe vegerandin.
Hevjimarîya beşdarî: 74.475 kes — di nav wê hejmarê de keç û kur — di kompleksa sporê ya Beyrutê de beşdar bûn; ev wêneyekî hêz û hêvî ye. Hûn ezmûn kirin ku asiman bi dest xistin û deng dan ku berdewamî berêveçûnê li hêviya pêşerojê heye.
Şêx Naîm Qasem îfade kir ku Komela Pêşengên Îmam Mehdî (a.c…Feraceh) ronahiyek hidayet e ji bo perwerdehiya ciwanan li ser modela tarbiyayê. Ew wisa bêyani: “Bi we em ê serkeftin; vê serkeftinê wê hemû kesan ku xwestin welatê xwe azad bikin û mirovahî vegerin, tê de giredayî be.” Ew zêde kir: “Bi we, Îsraîlê girtîkar û Amerîkayê tiran qet nikarin em bixwin.”
Ew jî nîşan da ku welatê me bi xwînê şehîdan me hate avîtin da ku em bimînin û berdewam bikin û di welatê xwe, Libnanê, de serok, azad û serbest bimînin.
Di dawiyê peyamê de hatî nivîsîn: Bi we re, Filistîn û Quds berdewam dikin bîr û kompasê me ya rêyê rast ji bo herêm û mirovahî; bi we re em ê her negerînan herçend bi fedaîtiyên mezin hevpar bin bersiv bidin û bi destê Xwedê destê alava me bilind û bi hêz dêma bê.
