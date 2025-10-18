Randevûyek bêkêr bi bijîşkîyan xwe re pêşniyar dikin; Trump ne pabendê diyalogê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Belavkirina sernavê îro ya hindek rojnameyan, wekî Sazendegî bi sernavê "Lêdwan Bes Nîne", û pêşniyara civînekê di navbera serokê komara Îranê û Donald Trump de di bernameya Civînê Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de, dîsa xebatekî girîng hate xistin ser ziman. Ev pêşniyar, pirsyarekî girîng ji aliyê raya giştî û helwestên siyasî çêkir ku: bo çi hin kes difikirin ku ev dîtinê tenê nimûneyekê nîşanê ye, ku dibe bi wê re dijminiya kevnar a Dewletên Yekbûyî li dijî gelê Îran biguheze?
Ev têgîna kesan ne li ser bingehên rastîn a dîrokî û siyasî ye, belkî ezmûna salan îşaret dike ku Trump û hukûmeta Amerîkayê qet binpêkirinên gotûbêj û hevkarî ne.
Rastî ew e: Heke Trump herî kêm têgihîştinê an baweriyek bi hevkarî û rêz heya, ezmûna dîrokî diyar dike ku wî ne jixweşî da da ku di navbera gotûbêjan de îzinê bide hûcuma li Îran — û ne bû ser bazarê şerê rastîn.
Ev têgînî a ku di wî de, gotûbêj tenê amûrek taktîkî bûye bo kirrînê demê û firotinê raya giştî, ne rêyeke bo çareseriya rastî yên kêşeyê.
Tu çawa dikarî baweriyekî bi siyasetvanekê bî ku, bi heman dem, di derheqê gotûbêjan de axive, lê herwiha fermanê hûcuma li ser seranserên nukleer a Îranê bide?
Di rastiyê de, di ber Trumpê de, gotûbêj qîmetêk tune ye. Ew tenê tê dibêje ku: wextê gotûbêj tê bikaranîn, ew tenê bo pres û torandina aliyê dijwar têne karanîn.
Pirsa sereke ev e:
Siyasetvanek Amerîkayê dibe çi bikî li dijî Îranê, da ku hin aliyên navxwe jî hêsan heye ku ji rêya gotûbêjê nazêdînin?
Trump, di dorê yê pêşîn de û niha jî, mijara dijminîya zordêr a li dijî Îranê di nav stratejiya wî de qediya — ne tenê şiar an taktîkêk siyasî.
Niha ku hemû cîhan di şikestandinêda ye li dijminiya koçerî ya Îsraîlê, hin kes û aliyên navxwe, her wiha, li dijî vê yekgirtiya cîhanê, pêşniyara civînê digel Trumpê dide — yê ku ji aliyê gelê Îran ve wek navê herî mezina dijmin tê nasîn.
Ev pêşniyar bêguman dibe ne tenê bi rastî zêdeyê nedekê, belkî destkêşiya acîkî ya li ser sedemên siyasî û rêwîtiya Îranê li qada navneteweyî jî heye.
"Lêdwan Bes Nîne." Ev gotin çend caran jê hêzdan ji hêla rêxistinên Komara Îslamî ve hatîye bibîranîn — ku tenê bi gotin û lêdwanê îdana Îsraîlê çêtir nabe.
Belê, karanîna vê çemkê bo rawêstina civînêkî bi Trump, nîşana derxistina bêhêviya rastînê ye. Niha, Îranê pêdivî ye ku: bi serbilindî, bi xweberî, bi hêzdarî û bi dengêkî dirêj, bi ciwanmertiyê li dijî dijminê bibe — ne ku xwe jê bidê bi nava Trump.
Her çend hin dezgehên medyayê wekî rêyek ji bo sivikkirina rageşiyê pêşniyara hevdîtineke bijîşkîyan bi Trump re kirine jî, pêşniyara Trump nîşan dide ku hevdîtineke wisa ne tenê bêavaker e, lê di heman demê de heqaret e jî.
