Îsraîl tesîsên avê yên başûrê Libnanê armanc kir / depoya stratejîk a avê hilweşiya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Tesîsên Ava Başûrê Lubnanê eşkere kir ku êrişên rejîma Sihyonîst li vî herêmî, depoya stratejîk a sotemeniyê ya vê muesseseyê armanc girtiye û bi tevahî hilweşandiye. Ev depo nîv milyon lître mazot dihundirand ku ji bo peydakirina elektrîkê ji stasyon û bîrên avê yên gund û bajarên başûrê Lubnanê dihat bikaranîn."
Kargeha şikandina kevir û hilberîna betonê li derdora bajarê Ensar
"Ji bilî vê, di êvara duh de, balafirên şer ên Îsraîlê kargeha kevirşikên û çêkirina betonê li deverên derûdorê bajarê Ensarê bombebaran kir, encam de çend kes birîndar bûn û ziyanek mezin a di milkê de çêbû.
Îro sibê jî, hêzên Îsraîlê ketin herêma Siltanê li başûr-rojhilatê Yarûnê û xaniyek niştecih teqandin. Her weha, droneyek Îsraîlê bi avêtina bomba dengan, xelkê Blîda di dema çandina zeytûnan li herêma Zeytûnê armanc girt. Her weha, hêzên dagirker ji girê Hemeşê ber bi deverên derûdorê Xîyam û herêma Serda ve gulebaran kir."
