Balyozxaneya Îranê li Danîmarkayê: Bi bidawîhatina biryara 2231an, ti bingehek yasayî ji bo berdewamiya dorpêçan tune ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Beş 1: Di vê daxuyanî de hatiye gotin: 'Ji ber ku Peymana 2231 ya sala 2015an di 18ê Cotmeha 2025an de dê bigihîje dawiya xwe ya peymanbûyî, pêwîst e ku mijara programa nûkleeya aştiyê ya Îranê bi rastî ji rêzeya karên Konseya Ewlehiyê were derxistin. Her çend ev pêvajo ji aliyê çalakiyên yekalî û neqanûnî yên Brîtanya, Fransa û Almanya (E3) ve hatibe astengkirin jî.'"
Beş 2:
"Daxuyanî didomîne: 'Sêyaliya Ewropayê di 28ê Tebaxa 2025an de mekanîzmaya bi navê "snapback" destpêkir, çalakiyek ku hem ji aliyê qanûnî ve kêmasî hene hem jî awayê wê yê siyasî heye. Ev çalakî li dijî hebûna vebijarkek çêker pêk hat. Di hewldaneke hevpar a parastina pêşveçûna dîplomatîk de, Federasyona Rûsyayê û Komara Gel a Çînê pêşnûmeya peymanek ji bo dirêjkirina şeş meh a mercên Peymana 2231 weşandin, ku dikaribû pêşî li peydabûna krîzê bigire. Mixabin, ev înîsyatîv jî ji aliyê dijberiya sê welatên Ewropayê û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ve hate astengkirin.'"
Beş 3:
"Daxuyanî şeş sedemên bingehîn ji bo vê nerînê dibêje:
1. Şikestina peyman ji aliyê sê welatên Ewropayê: Sê welatên Ewropayê bi nezanîna rakirina giştpêşane ya seqemandinan û lê zêdekirina seqemandinên nû yên yekalî li dijî Îranê, peymana xwe ya BERJAMê şikandine.
2. Şikestina mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan: Sê welatên Ewropayê bi dora mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan ya BERJAMê, ku pêşşertê her çalakiyekê bû, bi niyeta xerab tevdigerin.
3. Xerabûna bingehîn a baweriyê: Ev welat piştgirî dane êrîşên leşkerî yên rejîma Sahyûnîst û DYA'yê li ser avahiyên nûkleeya aştiyê yên Îranê, çalakiyek ku wek guherîna bingehîn a mercan û şikestina qanûnên navneteweyî tê dîtin.
4. Înkar kirina prensîpên bingehîn yên BERJAMê: Nêrîna sê welatên Ewropayê, prensîpên bingehîn yên BERJAMê û Peymana 2231'yê, di nav de mafê Îranê ji bo pêşvebira programa nûkleeya aştiyê, red dike.
5. Nekirina telafîya şikestinên DYA'yê: Îran berê mekanîzmaya çareserkirina nakokiyê çalak kiribû da ku li derketina DYA'yê ji BERJAMê û zêdekirina seqemandinan bisekine. Sê welatên Ewropayê têk çûn serişteya an telafîya van şikestinan.
6. Guherîna mercan: Êrîşên leşkerî yên li ser avahiyên nûkleeya Îranê, mercên zemînê bingehîn guheriye û peymanên berê bê mijar û pêk neynar hiştiye."
Beş 4:
"Daxuyanî diqedîne: 'Komara Îslamî ya Îranê her gav pêbaweriya xwe ji bo çareseriya dîplomatîk nîşan dide. Her çend nerînên neçêker yên DYA'yê û sê welatên Ewropayê jî hene jî, Îranê qet maseya danûstandinê nehiştiye û domandiye. Êrîşa leşkerî li ser Îranê di dema danûstandinên me li gel DYA'yê de pêk hat û nîşan da ku hevparên me xirab in.'
Sefareta me di daxuyaniyê de dibêje: 'Li Konseya Ewlehiyê tu hevbêji ji bo çalakiyên sê welatên Ewropayê tune bû û du endamên daîmî, Rûsya û Çîn, bi eşkere dijî vê bûn û neqanûnî declare kirin.' Ji nêrîna Komara Îslamî ya Îranê, Peymana 2231 ya Konseya Ewlehiyê ya NY'yê di 18ê Cotmeha 2025an de dê biqede. Tu bingehê qanûnî ji bo domandina seqemandin an sînorkeran li ser programa nûkleeya aştiyê ya Îranê nîn e.
Di dawiyê de daxuyanî bi peywira xwe ya ku 'Komara Îslamî ya Îranê mafê xwe yê meşrû diparêze ku her çalakiyekê pêk bîne da ku berjewendiyên neteweyî biparêze û rakirina temam a hemû seqemandinên neadil misoger bike.'"
/Dawiya peyamê
Balyozxaneya Îranê li Danîmarkayê: Bi bidawîhatina biryara 2231an, ti bingehek yasayî ji bo berdewamiya dorpêçan tune ye
"Sefareta Komara Îslamî ya Îranê li Danîmarkayê bi belgeyek derxist derbarê çalakirina neqanûnî ya mekanîzmaya çareserkirina nakokiyan ji aliyê sê welatên Ewropî (Brîtanya, Fransa û Almanya) ve, diyar kir ku bi temam bûna Peymana 2231 ya Konseya Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî di 18ê Çiriya Pêşîn a 2025an de, tu bingehê qanûnî ji bo domandina seqemandin an sînorkirinên li ser programa nûkleeya aştiyê ya Îranê nema heye."
