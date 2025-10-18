Sedeman û bingeha afirandina pirsgirêkan ê exlaqî di malbatê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî ya Ajansa Navneteweyî ya Ehl ul Beytê (s.x)-ABNA- faktorên wekî tundî, zimanê tund, nîfir, lêdan û xwedperestî bingeha pirsgirêkên malbatî di malbat û têkiliyên cotan de diafirînin.
Carekê ji Pêxemberê Pîroz (s.x.a) li ser minberê hat pirsîn: “Kîjan destgirê baweriyê herî xurt e?” Yani: çi mirov xilas dike û tiştek ji wê bilindtir tune. Kêsekî got: “namêj, rojî, zekat û jîhad di rêya Xwedê de.” Her kes tiştek got û nekarî bersiv bide. Pêxemberê Pîroz (s.x.a) got: “Ev tiştên ku te got baş in, lê destgirê herî xurt ji bo mirov ‘evîna ji bo Xwedê û nefreta ji bo Xwedê’ ye.” – dostî ji bo Xwedê û dîjminatî jî ji bo Xwedê. (Kulaynî, Usûl al Kâfî, Cild 3, r. 194)
Tiştê ku pir xilasdêr e ev e ku mirov ji bo Xwedê ji birayên xwe yên musulman hez bike û dîjminên Îslamê wekî dîjmin bihesibîne; yani: ew ji bo Xwedê ji jina xwe hez bike – ji ber ku ew musulman e –, ne ji ber ku ew şehweta wî têr dike. Ev ne mêranî ye, ev bi heywanan ve girêdayî ye. Têrkirina şehwetê yek ji feydeyên biçûk ên avakirina malbatekê ye. Divê mêr ji jina xwe hez bike ji ber ku ew musulman e; û jin ji mêrê xwe hez bike ji ber ku ew musulman e.
Nebûna evîn û dilovanî di navbera mêr û jinê de faktorê herî girîng û bingeha pirsgirêkên êdîyatiyê di malbatê de ye. Ji ber vê yekê, pêdivî ye ku meriv bizanibe ka çi xerabî vê evînê ya ku ji hêla Xwedê ve hatî dayin, hilweşîne.
________________________________________
1. Tendxûyî= Xweperestî
Yekem tiştê ku evînê ji malê digire û şîşeya evînê dişkîne, tendxûyî ye. Xweperestî, êrîşkarî û perxaşî zû şîşeya evînê dişkîne. Ger jin li dijî mêrê xwe zimanê giran biaxive — an mêr hêrs bibe — hevoka wî ya yekem dê li hisên mêrê bixe. Eger mêr hêrs bibe, qîrîna wî, hêrsa wî dema destpêkê li evînê bixe; û eger, Xwedê neke, ev hêrsa li her du aliyan berdêwam bike, bê guman şîşeya evînê dê bişkê û, ser vê yekê, evîn dê veguhere nefreta, ew dê veguhere hişkbûna dil, hovîtî. Bi taybetî eger di tendxûyî û perxaşî da zexm ziman jî hebû û kîseke jina an mêrî ti gotinên giran li ber mêrê/ jinê xwe bike:
“Binêre jiyana wî çiqas baş e, ew çi mirovekî baş e.”
an jî
“Binêre jina cîran çiqas baş e.”
Ev hevok ewqas qewetdare ku ne tenê evînê ji nav derdikeve, belkî nefretê jî tîne; ne tenê dilovanî û rûmeta dil tîne, belkî qusayet û bêxemlî jî. Divê em baldar bin ku ev tîşt nebin di jiyanê de.
2. Nîfir û lêdan
Ger zimanê mêr an jin bi nîfir qirêj bibe, wî mêr û jinê karakter wî nîne. Eger kesek zarok an jina xwe nîfir bike – herçend xelet be jî –, an jî jina kîseke mêrê xwe nîfir bike – pêşî xelet be –, Xwedê û Îmamên paqij dê li wî hêrs bibin. Ji aliyê din ve, ev nîfir di cîhana Barzax û Roja Qiyametê de derdikeve; û di Roja Qiyametê de ew ê bêrûmet bibe.
Qur’an dibêje: یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرَاً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَمْ أن بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أمداً بعیدا .
“Yawma tajidu kullu nafsin mâ ʿamilat min khayrin muḥḍaran wa mâ ʿamilat min sūʾin tawaddû law an baynahu wa baynahu umdan baʿīdā.”
(Sûreya Âl ʿImrân 3:30)
Di roja ku her giyan bibîne hemû çalakiya xwe ya baş û hemû çalakiya xwe ya xerab, wê dê bixwaze: “Kaşe navbera min û wî karê xerab fêraqek mezin bû.” Her çend kes karê baş bike, ew di Roja Qiyametê de hevala wî bibe; û kiryarên xerab dê bibin kiryarên xirab û mirov dê bi bêrûmetî bibe ku, wekî Qur’an dibêje, “…xwest ku navbera min û kiryarên min ên xerab fêraqek mezin bû.” Ji ber vê yekê, Musilmanek pêdivî ye bê modabî be.
Yek ji pêşniyarên ku Îmam Sâdiq (a.s.) gelek caran ji Şîayan re dide, ev e: “Ey Şîʿe! Bê modabî bin û mîna zineta awliyâ yê Xwedê bin.” Jinek bi kesayetiya nebaş — wisan ku zimanê wê feḥş heye — bo zarokên xwe an kesên din, reftarê wê şermezar e. Lêdan jî gunehek mezin e. Pêxember (s.x.a) li minberê digot:
“Eger mêrêkî çokekê li rûyê jina xwe bixe, di Roja Qiyametê de piştî reswanî dê biçê Dojehê û ji padîşahê Dojehê were xwestin ku bi heft çokan ji agirê Dojehê li rûyê wê bike.”
(Nûrî, Mustadrak al Wasâʾil, Cild 14, ḥ. 1661, r. 250)
Ketk dan ne karê musulmanek rastîn e, ne reftarê kesayêtî ye. Mirovê xwedî karakter destê dirêj nakê. Ger jinekê bibîne ku li mêrê xwe dixe – ew ne jin nîne; ew bêaqil û bêglît e. Ev tîşt ne tenê evînê dişerîje; belkî insaniyetê jî dişkene.
3. Zexm ziman
Zexm ziman şîşeya evînê dişkîne; û gunehê wê ewqas mezin e ku Îmam Sâdiq (a.s.) wisa got:
“Men ahâna li waliyinî faqad arṣada l maḥârîtî.”
(Kulayni, Usûl al Kâfî, Cild 4, r. 41)
Yani: “Her kes ku li yek ji awliyâ yê min tohinê bike, xwe amade bike bo şerê min.” Ev wisa ye ku heqaret kirin li yêk ji waliya min wek şerê min e. Pêxember (s.x.a) digot: “Eger jinêkî ji mêrê xwe re bêje: ‘Li malê me tu tiştekî baş nedîtim’, hemû kirinên wê yên baş dê qet tomarkirin; an mêr be jinê xwe bêje: ‘Li te tiştekî xêr nedîtim’, ‘tu jin nebûyî’, her karêbaş ya wî neyê tomarkirin.” Yani di namê karê wan de tu karê baş nayê tomarkirin. Divê em malbata xwe ji heqaretê parastin; bi taybetî ne ji ber kesên din. Birîna zimanê wek şemsîr e; û birîna wê kûr e. Ew dibe dûpişkek — heta Roja Qiyametê wê êş bike — û di Dojehê de jî wî digere; êşa wê jî ji agirê Dojehê jî xirabtir e. Bi ava tobekirinê, her tiştî wekî bêbereketiyek di mala de dikare were rakirin. Lê xeraê be yê ku tohinê dike û dibêje: “Dilê min nebaş bû” an “Nabêt bêje yek du gotinan giran ji jinê xwe re, nikarim bêdeng bim.”
4. Xwodpasandî
Tiştek din ku evînê hildiweşîne, ego û xwodpasandî ye. Ger jinek xwodpasand be, an mêrêkî metekbir û xwodpasand be, û ji gotinan û kiryarên xwe hez bike — reftar û gotarên xwe xweser bixwaze — ev rewşek xeternak têne. Divê bizanin ku kêsanê xwodpasand rewşek xeternak hene; heta pêxemberan jî li dijî wan feryad kirin; ew bûn yên ku rê li ber karê pêxemberan girtin. Xwodpasandî, kibîr, xwe mîtîn rewşêk giran in. Qur’ânê Pîroz dibêje: یَوْمَ یَبْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً فَیَحْلِفُونَ لَهُ کَمَا یَحْلِفُونَ لَکُمْ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَی شَیْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْکَاذِبُونَ.
“Yawma yubʿathuhum Allâhu jamiʿan fa yaḥlifūna lahu kamâ yaḥlifūna lakum wa yaḥsabūna annahum ʿalâ shayʾin alā innahum humul kāḏibûn.”
(Rûȳ 58, sûra al Mujâdalah)
Yani: Roja ku Xwedê wan hemûyan bi hev re radike, ew qasam dikin wek we qasam dikin û dexwazin ku encamê wan hebe — bêguman ew direwkar in.
Jinê pêwîste nebe xwodpasand di pêş mêrê xwe de; ne be ji bo xweserî, ne be ji bo lîstingê bi bradere/ xwişkê xwe. Mînakî, heke jin xwediyê gawra zanistî be, divê baldar be ku zanistî ya wê ne serbillind bike li pêş mêrê xwe; eger ew serbillind bibe, ego û xwodpasandîyê dê li wî re bibe. Mêr jî pêwîste bixwaze nebe li ser malê, ne be ku malê wê li malbata wî serbilind bike. Eger mêrêkî fêqîr be lê biradere/wî destnîşan e, an jî dê û bavê wî hêz û dewlemend bin, her gav mêrê xwe teselî bike û wî li pêş biradere xwe, dê û bavê xwe dayînê bike; yani her tiştî ji bo mêrê xwe feda bike. Xwodpasandî şaxên hene ku evînê ji dilê yên din digirin.
……………………….
/Dawiya Peyam
Etîket
Pirsgirêkên Exlaqî
Faktorên wekî hêrs, zimanê tund, nefret, lêdan û xudperestî bingeha pirsgirêkên malbatî di nav malbat û têkiliyên cotan de diafirînin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî ya Ajansa Navneteweyî ya Ehl ul Beytê (s.x)-ABNA- faktorên wekî tundî, zimanê tund, nîfir, lêdan û xwedperestî bingeha pirsgirêkên malbatî di malbat û têkiliyên cotan de diafirînin.
Your Comment