!Îmam Xameneyî: Gefên xwe li wan kesên ku ji gefan ditirsin bikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêberê Şoreşa Îslamî Îmam Xameneyî peyamek ji bo miletê Îranê weşand.
Di peyama xwe de, Îmam Xameneyî pesnê miletê Îranê da ji ber helwesta wî ya biryardar, wêrek û zîrek li hember êrîşên vê dawiyê yên dijminê siyonîst ên bêaqil û xerabkar.
Îmam Xameneyî got, "Miletê Îranê dê li hember şerekî ferzkirî, çawa ku li hember aştiyeke ferzkirî bisekine, bi israr bisekine. Miletê me dê teslîmî kesî nebe."
Peyama tevahî ya Îmam Xameneyî wiha ye:
Di axaftina xwe ya televîzyonî ya îro piştî nîvro de, Rêberê Şoreşa Îslamî Îmam Xameneyî diyar kir: Wî pesnê tevgera biryardar, wêrek û di wextê xwe de ya miletê Îranê di dema êrîşa dawî ya bêaqil û xerabkar a dijminê siyonîst de da, û ew wekî nîşanek pêşkeftina milet û hêza aqil û moralê wî hesiband, û tekez kir: "Miletê Îranê dê li hember aştiyeke ferzkirî jî bi israr bisekine, çawa ku li hember şerekî ferzkirî bisekine. Ev milet dê li hember ferzkirinê teslîmî kesî nebe."
Îmam Xameneyî behsa daxuyaniyên gefxwar û bêaqil ên Serokê Amerîkayê jî kir û got: "Mirovên jîr ên ku Îran, neteweya wê û dîroka wê dizanin, qet bi gefxwarinê li vî miletî naaxivin, ji ber ku neteweya Îranê nayê bindestkirin û divê Amerîkî bizanin ku bê guman her destwerdana leşkerî ya Amerîkayê dê zirarên bêberdewam bide wan."
Îmam Xameneyî behsa şert û mercên êrîşa bêaqil û xerab a rejîma Siyonîst kir û got: "Ev bûyer di demekê de qewimî ku rayedarên me bi Dewletên Yekbûyî re danûstandinên nerasterast dikirin, di demekê de ku ti nîşanek tunebû ku Îranê ji nişka ve, leşkerî an tevgereke dijwar kiriye."
Rêberê Şoreşa Îslamî her wiha tekez kir: "Bê guman, ji destpêkê ve guman li ser beşdariya Amerîkayê di vê tevgera xerab a rejîma Siyonîst de hebû û bi daxuyaniyên dawî yên rayedarên Amerîkî, ev guman her roj xurttir dibe."
Îmam Xameneyî tekez kir ku dijminê siyonîst şaşî û sûcek mezin kiriye û wiha jî got: "Divê dijminê siyonîst bê cezakirin û tê cezakirin. Lêbelê, cezayê ku miletê Îranê û hêzên çekdar ên wî li ser vî dijminê xerab dane, niha didin û plan dikin ku di pêşerojê de bidin, cezayek giran e û wî qels kiriye.
Rêberê Şoreşa Îslamî wiha domand: "Derketina hevalên Amerîkî li ser dikê nîşana qelsî û bêkêrbûna rejîma siyonîst e."
Rêberê Şoreşê li ser daxuyaniyên tehdîdkar û bêaqil ên Serokê Amerîkayê jî axivî û got: "Serokê Amerîkayê, ku daxuyaniyên nayên qebûlkirin daye, bi eşkereyî bang li miletê Îranê dike ku teslîm bibe. Lêbelê, em ji wan re dibêjin: Kesên ku ji tehdîdan ditirsin tehdîd bikin. Miletê Îranê baweriya xwe bi vê ayeta hêja tîne: 'Û bêhêvî nebin, û xemgîn nebin, heke hûn bawer dikin, hûn ji yên herî serdest in.' Gef qet bandorê li tevger an ramanên miletê Îranê nakin.
Îmam Xameneyî got: "Ne aqilane ye ku meriv ji miletê Îranê re bêje, 'Were, teslîm bibe', û mirovên jîr ên ku miletê Îranê û dîroka wê dizanin, qet tiştekî wisa nabêjin ji ber ku miletê Îranê ne miletekî ku teslîm dibe û teslîmî êrîşkariya kesî nabe."
Rêberê Şoreşa Îslamî her wiha destnîşan kir: "Amerîkî û yên ku siyaseta vê herêmê fêm dikin dizanin ku destwerdana Amerîkayê di vê mijarê de dê %100 li dijî wan be û ew ê derbeyek pir zirardartir ji zirara ku Îran dê bibîne bibînin."
Rêberê Şoreşê got: "Bê guman destwerdana leşkerî ya Amerîkayê li vê herêmê dê zirarên bêçare bide wan."
Rêberê Şoreşa Îslamî ya Îranê, Îmam Elî Xameneyî, ragihand ku eger Îsraîl tevlî şer bibe dê were cezakirin û Amerîka dê bedeleke bêveger bide.
