"Ebdulbarî Atwan di hevpeyvînekê de bi Mehr re:Agirê Xezzeyê wêranker e; Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîl sedema şerên li herêmê ne

________________________________________
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-
"Agirbendiya qelew di Xezze de carekî din balê cîhanê xwe li ber bingehên dirêj a şerê Filistîn û rejîma Siyonîstî û her weha hêza hêzdarên herêma xwe digire. Herçî qelewê wê demek kurt ji qedexe kirina kuştinê re dikare rawestîne, lê pirsa ewlehiya wî, prosesê nûvekirina Xezze û bersivdanê li ser sedemên jinayetê hîn jî di nav gotarên herêmî de ye.
Di vê balafiran de, ‘Abdulbari Atwan’, serokê rojnameya ‘Ray al-Yawm’, di gotûbêja xwe bi nûçegihanê Mehre re, agirbendiya heyî di Xezze de ‘pir qelew’ dîrok kir û bi nîşan dan ku tevgera dirêj a têkçûna peymanên rejîma Siyonîstî, dîtina aştiya domdar pir reş e.
Wê di binçe bikevîna xwe ya siyasetî, aborî û jiyopolitîk a çalakiyên Îsraêlê got û ji tevahîyên binavkirina Gaza heta xewla Tel Aviv ji bo rêvebirina ‘Îsraêlê Mezin’ axivî; mijaran ku li gorî wî astengên her çalakiyek rastîn ji bo aştiya herêmê ne.
Agirbesta li Xezzeyê pir werangera
Atwan di bersiva pirsê li ser demdariya agirbendiya di Xezze de got: “Ev agirbendî pir qelew e, ji ber ku rejîma Siyonîstî her tim nehatîye bawer kirin. Pêşî ev peymanên agirbendi û guhertina girtîyan hatine çêkirin, lê hîç yek ji wan nehat xelas kirin. Temaşeya Libnanê bike; piştî zêdetir ji 8 mehî agirbendiya xwe, Îsraîl zêdetir ji 5 hezar caran wî peymanê şikand û her rojê li Libnanê tecawiz dike û gelî digire. Vê tecrubeyê dikare di Xezze jî bê cîhanî. Îro jî bi hevdîtina agirbendi, gelek nexweşên sîvîl di têcawizên rejîma Siyonîstî de kuştin. Ev rejîm qet ji peymanên xwe re rayedar nabû; ne li Libnanê, ne li Yemenê, ne li Xezze û ne li Rojava Bakurê. Ji ber vê yekê ez pir nehesim.
Ji nû ve avakirina Xezze; wadeyek bê bawerî ya
Wê li ser prosesê nûvekirina Xezze got: “Nûvekirina Xezze qasî pir kêş e, ji ber ku demekê hemû vê herêmê wek xak bi yekrû ye. Rejîma Siyonîstî takrîben 95% mal û avahiyên bilind a Xezze şikandine û zêdetir ji du milyon kesên bê mal û deran kirine. Pirsê sereke ye: ma Îsraêl dê destûrê bidê bo nûvekirinê? Heke erê, kî xercê wê digire?
Atwan berdewam kir: “Îsraîl xwe sedema vê wîranî ye, lê ji welatên erebî dixwaze ku xercê nûvekirinê bide; projeyek ku dikare dehên milyaran dolar bixercîne. Hîn jî ji bo axaftina nûvekirinê zû ye, ji ber ku em tenê li ser pêşkeftina agirbendiyê ne. Îsraêl dikare careke din peymanê şikîne û hertiştî vegere bo kontrola Xezze.
Wê bi kritikên li ser piştgiriyên Waşîngton ji Tel Aviv zêde kir: “Dewleta Amerîkayê Tel Avivê re ronahî da ku Xezze ji navê xwe biçîne. Heta dema ku Amerîka rejîma Siyonîstî piştgirî dike, ev jinayet berdewam dike û nûvekirin tenê gotarê bê mane ye. Niha pêşxistina sereke divê nûta gelê Xezze ji qetlê generasyonê, birîndarî û wîranî biparêze û bi hêvîtiya alîkarîya mirovahî berdewam bike. Gel rastî ji birîna tûj re dimirin. Pêwîste yêkê wan bi jiyan re bimînin û piştî wê axaftin li ser nûvekirinê bikin.
Plana Îsraîl ji bo serokatiya herêmê
Di beşeke din a gotûbêjê de Atwan li ser karê nas kirina dewleta Filistîn ji aliyê hin welatan de got: “Di rewşa niha de, girîngtirîn tişt parastina agirbendiyê ye. Naxwazin axaftin li ser çareseriya dewletê ya du dewletî an çêkirina welatê serbixwe yê Filistînî; ji ber ku Amerîka ku xwe piştgirê agirbendiyê û li gorî ‘plana aştiyê’ ye, wê dewletê qebûl nakê. Trump carekê jixwe ragihand ku bi ava kirina dewleta serbixwe yê Filistînî re têkçûn heye. Ew bi hemû hewldanên ji bo gihîştina çareseriyekî domdar dijwarî kir.
Vê analîstê herêma erebî zêde kir: “Filistînî dixwazin dewleta serbixwe ya xwe çêbikin, ne tenê li Gaza û Rojava Bakurê, lê di hemû erdê Filistînê de. Lê pirsa sereke ev e ku Îsraêl naxwaze sinorên têkoşînên sala 1948 bisaxle, belê armanca wî çêkirina ‘Îsraêlê Mezin’ e; planek ku bi bihayê girtina tevahîyê Filistîn û beşek ji welatên erebî wek Sûriyê, Libnan, Erebistana Saûdî, Êraq û Misir tê xilas kirin. Rejîma Siyonîstî dixwaze tevahî herêmê bin kontrola xwe û struktura jiyopolitîk a herêmê dubare bike.
Atwan bi nişandan şermezarkirina tehdîdan Tel Avivê li dijî Îran got: “Amerîka û rejîma Siyonîstî dixwazin binavkirinên hêzên leşkerî û hûkûmtiyên atomî yên Îranê vênêrin. Ew taybetmendên şer û wîranîn in, ne aşti û avakirin. Divê hoshyar û amadeyê bibin da li dijî plana rejîma Îsraêl bo serokatiya herêmê berdest bin.
Plana veşartî ya Tel Aviv û Waşington li Xezze
Atwan li ser qebûl kirina dozgehê serokên rejîma Siyonîstî bi têkeliya jinayetên şerî got: “Serokên Tel Avivê dixwazin gelê Filistînî bi tevahî winda bikin. Wek Trump got, armanca wan gûhertina Xezze bo ‘Rivîyera Rojhilata Navîn’ (erda penaberan) e. Xezze çavkaniya serbazî û gazî xwe hene, û rejîma Siyonîstî û tîma Trump hêvî dikirin ku sed hezar milyaran dolar ji van çavkaniyan bistînin. Bo gîhîştina vê armancê, ew dixwazin hêmanî Xezze bi pêvajo derkevin.
Wê berdewam kir: “Îsraêl vê plana terorîstî pêvajoya dane. Yekem bi axaftina agirbendiyê dest pê dike, paşê bi bîranîn û bingehîn şikandina wî peymanê û li dawi ji vî erêbazî bo derketina xwe ji têra cîhanê bikar tîne. Trump jî
Herêm li ser sinora şerê nû ye
Atwan di dawiya gotûbêjê de got: Herêm hêj li ser sinora şerê nû ye. Serokwezîrê heyî ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê, serokwezîrê aştiyê nîne, lê serokwezîrê şer e. Ew ji bo hêzdarkirina rejîma Siyonîstî hate ser dest û bi dayina 26 milyar dolar alîkarîya malî bo Tel Aviv rêya şerên pêşerojî vekir. Heta ku hîç hêzê herêmî ya hêzdar ji bo berdewamiya Amerika û rejîma Siyonîstî nebe, Rojhilata Navîn bê xweşî û bê ewlehiya dê bimîne, gellek salan an jî serîya çendan sed salan.
"Ebdulbarî Atwan di hevpeyvînekê de bi Mehr re:Agirê Xezzeyê wêranker e; Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîl sedema şerên li herêmê ne
"Şîrovekarê navdarê ereb di heman demê de ku ateşkesê li Nûbarê Xezze têkçûnî nîşan da, got: Amerîka û Îsraîl sedemê şewatkirina agirê şerê li herêmê ne."
________________________________________
Your Comment