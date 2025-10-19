Jin hewl didin li Parlamentoya Iraqê ji bo bidestxistina mafên xwe têbikoşin

________________________________________
Heke hîn dixwazî wergerandinê ya zêdetir an jî şirove, amade me!
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hilbijartin proseyek demokratîke, lê li Iraqê ev proseya demokratîk tê binpêkirin û hîn jî rê li ber jinan tê girtin ku bikevin nav qada siyasî. Lê jin li ser maf xwe israr dikin, di vê çarçoveyê de 2 hezar û 248 jin ji bo Parlamentoya Iraqê pêşbaziyê dikin.
Tevî astengiyên ku jin pêre rûbirû dimînin û lewaz nîşan dayîna wan ji ber çanda mêrsalar û mêrên otorîter, namzetên jin bi nîşandana şiyan û hewldanên xwe ji bo bidestxistina piraniya kursiyan di gera şeşemîn a ya hilbijartinên Parlamentoya Iraqê de pêşbaziyê dikin ku biryara di 11’yê Mijdarê de were lidarxistin.
Hilbijartin pêvajoyeke siyasî û demokratîke ku bi rêya wê welatiyên her welatekî dikarin xwe di biryardan û birêvebirina karûbarên giştî de di astên cuda yên desthilata siyasî de wekî serokatî, parlamento, encûmen û hwd. temsîl bikin. Mafê dengdanê ji bo her kesê ku di aliyê yasayî de mercê dengdanê hebe, heye.
Di proseya hilbijartinên Iraqê de mafên jinan
Ji sala 1980’yan vir ve, jinan bi fermî mafê dengdanê bidest xistine. Lêbelê, astengiyên civakî rê li ber jinan girtin ku beşdarî hilbijartinan bibin. Lêbelê, ji sala 2005’an vir ve, jin bi hejmareke zêde ketine siyasetê û wekî parlamenter roleke girîng leyîstine.
Li gorî madeya 16’an a Yasaya Parlamentoya Iraqê ya 2019’an, beşdariya jinan di parlamentoya Iraqê de divê herî kêm %25 be û ji 329 kursiyan 84 kursî divê ji bo jinan bin, ku wekî jinên dawîn têne destnîşankirin. Lêbelê, ev yasaqanûn bi zihniyeteke baviksalar ve tê taybetmend kirin, li şûna rêzgirtina li wekheviya zayendî û veqetandina %50 kursiyan ji bo jinan, rêjeya dawî ya jinan di parlamentoyê de daketiye %25’ê.
Di proseya hilbijartinan de jinên Kurd û Iraqî
Beşdariya jinan di pêvajoya hilbijartina Parlamentoya Iraqê de, di çarçoveya demokrasî, wekheviya zayendî, pêşkeftina siyasî û civakî de mijarek pir girînge. Hilbijartin di heman demê de nîşaneyek girînge ji bo nirxandina wekheviya derfetan di qada siyasî de. Lêbelê, jinên li Herêma Kurdistanê û Iraqê hîn jî bi astengiyên wekî cudakariya zayendî, nebûna piştgiriya darayî, siyasî, helwestên çandî û civakî yên kevneperest re rûbirû dimînin.
Her çend çanda baviksalar û astengiyên civakî hîn jî rê li ber jinan digirin ku derkevin ser dika hilbijartinê û qada siyasî, lê belê jin li beramberî vê yekê hewlên xwe didomînin da ku pozîsyona xwe di navendên biryardanê de diyar bikin. Bi tevahî 7,769 namzed ku 2,248 ji wan jinin, an jî ji sedî 28, ji bo 329 kursiyên Parlamentoya Iraqê pêşbaziyê dikin.
Dirûşma namzetên jin
Piraniya namzetên jin ji bo gera şeşemîn a hilbijartinên Parlamentoya Iraqê kampanyayê dikin. Lê di rastiyê de, di dema rûniştinên parlamentoyê de, mêrên otorîter rê li ber jinan digirin ku li ser armancên xwe bixebitin. Wek mînak, pirsgirêkên jinan. Ji ber ku jinan ji bo partiyên siyasî namzetî kirine û partî xwedî karekterek mêranî û çandek mêraniyê ne ku hewl dide jinan ji qada siyasî dûr bixe. Wekî din, ew jinan ji bo xemilandina saziya parlementoyê bikar tînin.
Parlamentoya Iraqê 329 kursî hene, 320 ji wan giştî ne û 9 kursiyên din jî kota ne. Lêbelê, her kursiyek di hilbijartinên îsal de dê beramberî 100 hezar dengan be.
Dirûşma namzetên jin
Piraniya namzetên jin ji bo kampanyaya gera şeşemîn a hilbijartinên Parlamentoya Iraqê balê dikêşînin ser pirsgirêkên jinan, zarokan, netew û jîngehê. Lê di rastiyê de, di dema rûniştinên parlamentoyê de, mêrên desthilatdar rê li ber jinan digirin ku li ser armancên xwe bixebitin, wek mînak, pirsgirêkên jinan. Ji ber ku jinan ji bo partiyên siyasî xwe namzet kirine û partî xwedî karekterek mêranî û çandek mêraniyê ne ku hewl dide jinan ji qada siyasî dûr bixe. Wekî din, partiyên siyasî û desthilata mêrsalar jinan ji bo xemilandina saziya parlementoyê bikar tînin.
Rêjeya namzetên jin li Herêma Kurdistan û Iraqê
Gera şeşemîn a hilbijartinên Parlamentoya Iraqê wê di 11’yê Mijdarê de bê kirin. Li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê, 31 hevpeymanî, 39 partiyên siyasî, 23 namzetên serbixwe û 51 namzetên pêkhateyan ji bo hilbijartinê hatine tomarkirin.
Hejmara namzetên jin li Herêma Kurdistanê gihiştiye 144 kesan, ku li gorî partî û hevpeymaniyên siyasî wiha hatine dabeşkirin:
YNK: 38 namzet
PDK: 53 namzet
Tevgera Nifşê Nû: 13 namzet
Tevgera Helwesta Nîştimanî: 8 namzet
Eniya Gel: 10 namzet
Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê: 8 namzetên
Komela Dadgariya Kurdistan: 5 namzet
Tevgera Yekgirtûya Îslamiya Kurdistan: 5 namzet
Namzetên serbixwe: 4
Hejmara namzetên jin li Iraqê, ji bilî parêzgehên Herêma Kurdistanê, gihiştiye 2 hezar û 104 kesan, ku li gorî hevpeymanî û partiyên siyasî hatine dabeşkirin.
Dirûşma namzetên jinPiraniya namzetên jin ji bo gera şeşemîn a hilbijartinên Parlamentoya Iraqê kampanyayê dikin. Lê di rastiyê de, di dema rûniştinên parlamentoyê de, mêrên otorîter rê li ber jinan digirin ku li ser armancên xwe bixebitin. Wek mînak, pirsgirêkên jinan.
________________________________________
Your Comment