Hamasê tohmetên Amerîkayê yên derbarê plankirina êrîşan li ser sivîlên Xezzeyê red dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Tevgera Berxwedana Îslamî ya Filistînê (Hamas) roja Yekşemê daxuyaniyek fermî da û tohmetên Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê yên "plankirina êrîşa li ser sivîlên li Xezzeyê" bi tevahî red kir, û ev yek wekî "îdiayek derewîn a li gorî propagandaya şaş a Îsraîlê" bi nav kir.
Hamas di daxuyaniyê de tekez kir ku Îsraîl bi xwe sedema sereke ya bêîstîqrariya li Xezzeyê ye û ji bo hêsankirina kuştin, revandin, dizîna alîkariyên mirovî û êrîşên li ser sivîlên Filistînî "komên sûcdar fînanse û çekdar kiriye". Li gorî tevgerê, medyayê û wêneyên weşandî jî delîlên van kiryarên Îsraîlê ne.
Tevgerê ragihand ku hêzên polîs ên li Xezzeyê, bi piştgiriya berfireh a gel, ji bo parastina ewlehiya welatiyan û milkê giştî û taybet, van komên sûcdar dişopînin û bi qanûnî bi wan re mijûl dibin.
Hamas her wiha bang li hikûmeta Amerîkayê kir ku "ji dubarekirina vegotinên şaş ên rejîma dagirker dûr bisekine" û li şûna wê rê li ber Îsraîlê bigire ku agirbestê dubare bike, di nav de bi piştgirîkirina van koman û dabînkirina penagehek ewle li deverên di bin kontrola Îsraîlê de.
Hêjayî gotinê ye ku Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê roja Şemiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku Hamas "niyeta wê heye ku peymana agirbestê li Xezzeyê binpê bike" û ev binpêkirina muhtemel "wê sivîlên Filistînî hedef bigire". Lêbelê, daxuyaniyê hûrgulî li ser çarçove an delîlên vê îdiayê nedaye.
Ev aloziyên devkî berdewam dikin di demekê de ku peymana agirbestê ya di navbera Îsraîl û Hamasê de lawaz dimîne û fikarên li ser vegera şer li Xezzeyê zêde bûne.
