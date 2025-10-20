Êrîşa topxane û gulebarankirina leşkerên siyonîst li derdora Kefer Şûbayê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Îro sibê li herêma sînorê başûrê Lubnanê rageşiyek zêde çêbû. Topek topxaneyê ya Îsraîlê li dora bajarê Kefr Şûba ket, ku ev yek bû sedema ragihandina rewşa hişyariyê li herêmê.
Li gorî çavdêriyên nûçegihanê "Lubnan Dibit", di heman demê de bi vê bûyerê re, hêzên artêşa Îsraîlê ji baregeha "Samaqa" operasyonek lêgerînê dest pê kirin û çekên otomatîk ber bi rojhilatê Kefr Şûba ve avêtin. Van kiryaran li gundên sînor ên derdorê hişyariya ewlehiyê dan.
Duh, leşkerên Îsraîlê bi çekên navîn ber bi zeviyên zeytûnan ên li rojhilatê bajarê Blida li herêma Marjayûn ve avêtin, ku ev yek bû sedema fikar û hişyariyê li herêmê.
Droneyek keşfê ya Îsraîlê jî li ser Blida firî û bombeyek deng li dora bajêr avêt. Ev kiryar çend demjimêr şûnda li bajarê sînor ê Marohin li başûrê Lubnanê dubare bû.
Ev rêze kiryarên leşkerî yên Îsraîlê li herêmên sînor ên Lubnanê fikarên li ser zêdebûna pevçûnan li başûrê welêt zêde kir.
