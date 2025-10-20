Nûnerê Dewleta Amerîka Yekbûyî: Aştiya li Rojhilata Navîn ji xeyalekê wêdetir tiştek nîne/ !Bêçekkirina Hizbullahê ji bo Lubnanê derfetek e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA "Tom Barak", nûnerê taybet ê Amerîkayê yê li Sûriyeyê, îdia kir ku Libnan bi dilemeyekê re rû bi rû ye: an divê Hizbullah bêçek bike an jî li benda pevçûnek leşkerî ya nêzîk bi rejîma Siyonîst re bimîne.
Li gorî El Cezîreyê, wî got ku bêçekkirina Hizbullah ne tenê ji bo rejîma Siyonîst pêwîstiyek ewlehiyê ye, lê di heman demê de ji bo Libnanê jî derfetek e!
Barak got ku hevkarên herêmî amade ne ku li Libnanê veberhênanê bikin bi şertê ku welat hebûna çekan ji bo hêzên xwe yên çekdar sînordar bike!
Nûnerê taybet ê Amerîkayê yê li Sûriyeyê, aştiya li Rojhilata Navîn wekî xeyal bi nav kir û got: Îsraîl di dilê Amerîkayê de cihekî taybet digire û naskirina dewleta Filistînê gavek "bêkêr" e.
Gotûbêj û gotegotên li ser bêçekkirina Hizbullah zêde bûne di heman demê de ku êrîşên rejîma Siyonîst li dijî Libnan û Filistînê tevî peymana agirbestê jî berdewam û zêde bûne.
Daxuyaniyên Tom Barak, nûnerê Trump yê li Sûriyeyê, nîşan didin ku armanca Amerîkayê ew e ku şerên wêranker li Rojavayê Asyayê bidomîne û bêtir deverên Libnan û Sûriyeyê ji hêla Îsraîlê ve dagir bike.
Ev ne cara yekem e ku Barak helwestên destwerdanê yên wiha li dijî çekên berxwedanê digire.
Di hevpeyvînek televîzyonî de li ber Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, nûnerê rêveberiya Trump ji bo Sûriyê û balyozê Amerîkayê li Tirkiyeyê jî Îran û Hizbullah wekî "dijminên Amerîkayê" bi nav kir û got: "Divê em serê van maran jê bikin û herikîna pereyan rawestînin."
Barak her wiha nerazîbûna xwe li hember têkçûna Lubnanê ya bêçekkirina Hizbullah nîşan da û got ku ev kom "tu teşwîqek" tune ku çekên xwe deyne, nemaze dema ku di bin agirê Îsraîlê de ye.
Piştî kuştina Sekreterê Giştî yê Hizbullah ê Lubnanê yê rehmetî, Seyîd Hesen Nesrullah, rêveberiya Trump hewl da ku Lubnanê razî bike ku rewşa nazik a Hizbullah ji bo berjewendiya xwe bikar bîne.
Piştî ku Joseph Aoun wekî serok hat hilbijartin, dîplomatên Amerîkî zext li artêşa Lubnanê kirin ku berpirsiyariya bêçekkirina Hizbullah bigire ser xwe, lê li gorî nûnerê taybet ê Amerîkayê ji bo Sûriyê, heta niha ti gavek cidî nehatiye avêtin.
