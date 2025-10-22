Yediot Aharonot: Hîn jî girîngtirîn sedemkarê 7ê Cotmehê berdest nekirîye!

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojnameya hebre yê "Yediot Aharonot" di gotarekê de bi nivîsarê "Nadav Eyal" ragihand ku "Tsahi Hangbi," şûna şîroveyê ewlehiyê ya navxweyî ya rejîma Siyonîst, ji karê xwe berdan, û got: "Tu sedemekî din tune ye." Şevê borî bi berdanî Tsahi Hangbi, serokwezîrê Îsraîlêl tenê yekê mezin e ku ne ji ber şikesta 7ê Cotmehê mesûliyeta xwe nehat parastin.
Ev rojnameya zêde dike ku serokê hêzên armancê giştî, wezîrê şer, serokê Şabak, serokê agahdariyên leşkerî, fermandarê leşkerî ya cîhanê başûr a rejîma Siyonîst û fermandarê leşkerî ya şaxa Xezze hemû li pey şikesta 7ê Cotmehê berdan.
Yediot Aharonot îşaret dike ku her kesê ku di "mezintrîn şikesta dîroka Îsraîlêl" de rol hebû, divê mesûliyeta xwe bigire; ji ber vê yekê, ji hemû gotinan, peyaman û girêdanên diranan, ev carekê de demeke Netanyahû ye ku malê vegere.
**Rojnameyekî Siyonîst nivîsand ku hemû sedemkarên bûyerê 7ê Cotmehê ji aliyê Netanyahû ve ji karê xwe berdan, tenê Netanyahû berdest maye.**
