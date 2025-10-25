Waşîngton –Dewleta Emrîkayê Yekbûyî Steven Fagin’ê wek serokê sivîl ya Navenda Koordînasyona Xezze hate destnîşan kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (Silav liwanbin) - ABNA - Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di daxuyaniyek fermî de ragihand ku Steven Fagin, dîplomatekî kevin û balyozê niha yê Yemenê, wekî fermandarê sivîl ê navenda hevrêzkirinê ya nû ji bo bicîhanîna peymana agirbestê li Şerîda Xezzeyê û hêsankirina ketina alîkariya mirovî bo herêmê hatiye tayînkirin.
Ev daxuyanî piştî serdana Wezîrê Derve yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Marco Rubio ya Navenda Hevrêzkirina Sivîl-Leşkerî li başûrê herêmên dagirkirî hat dayîn. Di vê serdanê de, Rubio ragihand ku bêtir dîplomatên Amerîkî dê tevlî nêzîkî 200 leşkerên Amerîkî yên li navendê bibin.
Armancên Navenda Hevrêzkirin û Fermandariya Sivîl-Leşkerî
Li gorî rapora Al-Arabi Al-Jadîd, Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê tekez kiriye ku Steven Fagin dê berpirsiyarê fermandariya sivîl a navendê be û mîsyona wê piştgirîkirina bicîhanîna plana aştiyê li Şerîda Xezzeyê ye. Fermandariya Navendî ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di rojên dawî de navend vekir û General Patrick Frank wekî fermandarê xwe yê leşkerî tayîn kir.
Paşxaneya Dîplomatîk a Steven Fagin
Fagin ji sala 2022an vir ve balyozê Amerîkayê li Yemenê ye, lê ew mîsyonên xwe ji derveyî welêt pêk tîne. Berê, di navbera salên 2015 û 2018an de wekî rêveberê Buroya Karûbarên Îranê li Wezareta Derve ya Amerîkayê kar kiriye, û her wiha di navbera salên 2018 û 2021an de li Konsulxaneya Hewlêrê û Balyozxaneya Bexdayê jî kar kiriye.
Bertekên li ser avakirina navenda hevrêziyê
Cîgirê Serokê Amerîkayê J.D. Vance di serdana xwe ya dawî ya deverên dagirkirî de vekirina navendê ragihand û tekez kir ku Amerîka dê tu hêzên leşkerî li Şerîda Xezzeyê bicîh neke. Di vê derbarê de, hikûmeta Brîtanyayê jî roja Çarşemê ragihand ku ew ê komek efseran bişîne deverên dagirkirî da ku bi navenda hevrêziyê ya Amerîkayê re hevkariyê bikin.
Helwesta Urdunê li ser Hebûna Leşkerî li Xezzeyê
Piştî nûçeya beşdarbûna Urdunê di navendê de, berdevkê hikûmeta Urdunê Mihemed el-Momanî ragihand ku welatê wî dê tu leşkeran neşîne Şerîda Xezzeyê û dê tu roleke leşkerî li Şerîaya Rojava an Xezzeyê nebe. Wî tekez kir ku helwesta Urdunê li ser rawestandina şer, rêdana alîkariyê û destpêkirina pêvajoyek siyasî ji bo ji nû ve avakirina Xezzeyê ye.
Momani zêde kir: "Gelê Filistînî heq dike ku çarenûsa xwe diyar bike, û koçberkirin û binpêkirina cihên pîroz li Orşelîmê xetên sor in ku nayên derbaskirin."
Alîkariya Mirovî ya Urdunê Berdewam Dike ji bo Xezzeyê
Berdevkê hikûmeta Urdunê, behsa hewldanên mirovî yên berdewam ên welatê xwe ji bo alîkariya gelê Xezzeyê kir û got: "Alîkariya alîkariyê ya Urdunê ji bo her Urdunî û Erebî çavkaniya serbilindiyê ye, û em ê dudilî nebin ku her tiştê ku em dikarin bidin da ku alîkariya birayên xwe û gelê xwe li Xezzeyê bikin.
