Cûdahiya di navbera perwerdekirina nifşê îro û yê duh de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Gava ku êvar nêzîk dibû, ez destên xwe digirtim û fêm dikir ku wextê nimêja mexribê ye û divê ez xwe amade bikim ku biçim mizgeftê. Xwişka min du sal ji min biçûktir bû. Ez gazî wê dikir û em bi leza ronahiyê xwe amade dikirin. Em ê perçeyek bixwin, digel kevçîyek piçûk, û ber bi mizgeftê ve biçin.
Kesekî ji me re negot ku em herin an na. Destûrek bû ku berê hatibû dayîn, û dibe ku di dilê me de; bi Baba re biçin mizgeftê destûr ne hewce bû! Dayik carinan ne li wir bû, lê çûyîna me ew ne xemgîn dikir. Wê dizanibû ku em li ku ne. Çarxereya bazarê, Mizgefta Îmam Hesen Eskerî. Cihê me yê asayî li qata jorîn, li pişt Hecî Axa Rûhanî (rehma Xwedê lê bike) bû. Hecî Axa nimêja mexribê dikir dema ku ezman hîn geş bû! Di wextê xwe de û bi rastî, di rojavabûnê de. Carekê ez tînim bîra xwe ku di bersiva kesekî de ku got, "Tu zû û zû dixwînî," wan got, "Li vir her kes li sûkê ye û divê ew vegerin dikanê, ew bi lez in!" Bi zimanekî hişk û tûj. Ew zû, bilez û rasterast bû.
Min ji gotinên wan kêf girt, her çend ez piçûk bûm û hin peyvan fêm nedikir. Çaya mizgeftê bi rastî tama wê cuda bû. Qedeh û tasên teng. Em ê du şekir têxin nav wê û bi kevçîya ku me bi xwe re hebû, ew ê bibe vexwarina herî baş a cîhanê. Li gel perçeya ku me bi xwe re anîbû, ew xwarina herî baş a cîhanê bû. Van rojan, ji ber atmosfera mizgeftê û hebûna bêtir berbiçav a dayik û zarokan di mizgeftê de, keçên min jî bi coş bûne û bêyî ku ez wan neçar bikim, ew dema ku banga nimêjê tê kirin tevlî min dibin. Û ez vê yekê deyndarê heman şêwaza perwerdehiya ne-akademîk a dê û bavên xwe me.
Digel van hemû bîranînên zindî û perwerdehiya bêserûber, mirov carinan meraq dike çima îro, digel van hemû qursên perwerdehî, atolyeyên ragihandinê yên bi bandor, rûniştinên psîkolojiyê û şêwirmendiyê, em hîn jî wê bandora kûr û mayînde nabînin? Çima, tevî van hemû perwerdehiyê, zarok hîn jî bi neçarî ji bo nimêjê radiwestin an jî bi zorê beşdarî rûniştinên perwerdehîyê dibin? Dibe ku ji ber ku tiştê ku di demên berê de qewimî ne perwerde bû, lê jiyan bû. Perwerde di dilê ezmûnan de, di siya baweriyê de, di germahiya hevaltiyê de ava bû. Ne bi fermanan, ne bi teknîkên ragihandinê, lê bi hebûnê. Bi hildana destên Baba, bi fîncanek çayê ji mizgeftê, bi xwarekek sade û kevçîyek piçûk. Bi nihêrînek ku wateya "dema nimêjê ye" hebû.
Qursên perwerdehîyê yên îroyîn, her çend ji hêla naverokê ve dewlemend û zanistî bin jî, carinan ji ruhê jiyanê dûr in. Ew dixwazin reftaran biafirînin, lê bîranînan naafirînin. Ew dixwazin ragihandinê bikin, lê hevaltiyê naynin. Û dibe ku ji ber vê yekê ew encam nagirin. Ji ber ku perwerde ji zanînê bêtir e, ew "bûn" e. Li kêleka hev bûn, di kêliyê de bûn, bi evînê re bûn. Û ev "hebûn" ji bo dê û bavên berê bêyî ku ti perwerdehî bibînin dihat zanîn.
Marziye Salihî Fer
Dema ku perwerde ne ders an atolyeyek bû; qurtek, kevçîyek, nihêrînek bes bû. Di demek ne ewqas dûr de, perwerde di dilê jiyanê de bû. Ne bi zorê, ne bi teknîkên ragihandinê yên bi bandor, lê bi hevaltiya bêpeyv a bav, bi tama çaya mizgeftê, bi randevûyek nenivîskî ku her êvarê dubare dibû. Niha, tevî bi sedan qurs û şêwirmendiyan, em hîn jî wê bandora kûr nabînin. Dibe ku ji ber ku me "hebûn" ji bîr kiriye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Gava ku êvar nêzîk dibû, ez destên xwe digirtim û fêm dikir ku wextê nimêja mexribê ye û divê ez xwe amade bikim ku biçim mizgeftê. Xwişka min du sal ji min biçûktir bû. Ez gazî wê dikir û em bi leza ronahiyê xwe amade dikirin. Em ê perçeyek bixwin, digel kevçîyek piçûk, û ber bi mizgeftê ve biçin.
Your Comment