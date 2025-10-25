  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Larîcanî: 45 mûşekên Îranê li hedefên hesas ên Îsraîlê ketine; îstatîstîk ji çavkaniyên fermî yên Îsraîlê ne

26 October 2025 - 00:37
News ID: 1742825

Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Komara Îslamî ya Îranê, bi îşaretkirina raporek ji aliyê Weqfa Cihûyan a Karûbarên Ewlekariya Neteweyî ya Îsraîlê ve, ragihand ku 45 mûşekên ku ji aliyê Îranê ve di şerê dawî de hatine avêtin li xalên hesas ên Îsraîlê ketine; ev statîstîk wî got ku ji çavkaniyên fermî yên Îsraîlê hatiye wergirtin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Elî Larîcanî, Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî, di peyamekê de li ser tora civakî ya X, performansa hêzên çekdar ên Îranê di şerê dawî yê bi rejîma siyonîst re wekî "gelek" bi nav kir û nivîsand: "Hêzên çekdar ên Îranê di şerê bi siyonîstan re geş bûn."
Bi balkişandina ser pirtûka bi navê "Di bin stargeha agir de" ku ji hêla Weqfa Cihûyan a Karûbarên Ewlekariya Neteweyî ya li Îsraîlê ve hatiye weşandin, wî got jî: "Ev pirtûk analîzek li ser parastina hewayî ya Îsraîlê pêşkêş dike û wan bi xwe nivîsand ku 45 mûşekên ku ji hêla Îranê ve

Larîcanî: 45 mûşekên Îranê li hedefên hesas ên Îsraîlê ketine; îstatîstîk ji çavkaniyên fermî yên Îsraîlê nehatine avêtin li xalên hesas ketine."

Amarên fermî ji çavkaniyên Îsraîlê

Larîcanî tekez kir ku ev amar ji çavkaniyên fermî yên Îsraîlê hatine derxistin û ne îdiayên aliyê Îranê ne. Wî ev agahî wekî nîşaneya bandora operasyonên mûşekî yên Îranê û bêbandoriya pergalên parastinê yên rejîma Siyonîst nirxand.

Nîşandana performansa hêzên çekdar

Daxuyaniyên Larîcanî li dû analîzên navxweyî û derveyî yên êrîşên mûşekî yên Îranê li ser çeperên leşkerî yên Îsraîlê tên; êrîşên ku, li gorî rayedarên Îranî, di bersiva êrîşên dawî yên rejîma Siyonîst de hatine kirin û bi rastbûnek bilind hatine kirin.

…......

Dawiya peyamê/

Etîket

Larîcanî

Your Comment

You are replying to: .
captcha