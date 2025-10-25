Larîcanî: 45 mûşekên Îranê li hedefên hesas ên Îsraîlê ketine; îstatîstîk ji çavkaniyên fermî yên Îsraîlê ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Elî Larîcanî, Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî, di peyamekê de li ser tora civakî ya X, performansa hêzên çekdar ên Îranê di şerê dawî yê bi rejîma siyonîst re wekî "gelek" bi nav kir û nivîsand: "Hêzên çekdar ên Îranê di şerê bi siyonîstan re geş bûn."
Bi balkişandina ser pirtûka bi navê "Di bin stargeha agir de" ku ji hêla Weqfa Cihûyan a Karûbarên Ewlekariya Neteweyî ya li Îsraîlê ve hatiye weşandin, wî got jî: "Ev pirtûk analîzek li ser parastina hewayî ya Îsraîlê pêşkêş dike û wan bi xwe nivîsand ku 45 mûşekên ku ji hêla Îranê ve
hatine avêtin li xalên hesas ketine."
Amarên fermî ji çavkaniyên Îsraîlê
Larîcanî tekez kir ku ev amar ji çavkaniyên fermî yên Îsraîlê hatine derxistin û ne îdiayên aliyê Îranê ne. Wî ev agahî wekî nîşaneya bandora operasyonên mûşekî yên Îranê û bêbandoriya pergalên parastinê yên rejîma Siyonîst nirxand.
Nîşandana performansa hêzên çekdar
Daxuyaniyên Larîcanî li dû analîzên navxweyî û derveyî yên êrîşên mûşekî yên Îranê li ser çeperên leşkerî yên Îsraîlê tên; êrîşên ku, li gorî rayedarên Îranî, di bersiva êrîşên dawî yên rejîma Siyonîst de hatine kirin û bi rastbûnek bilind hatine kirin.
