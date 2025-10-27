Plana Îsraîlê li dijî Filistîniyên Şerîaya Rojava bi kişandina ciwanên cihû li seranserê cîhanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Bernameyên perwerdehiyê yên bi navê "El-Muxîna" li wargehên Şerîaya Rojava yên dagirkirî çalakiyên taybetî dişopînin ku armanc dikin ciwanên Cihû ji çar aliyên cîhanê bikişînin û wan amade bikin da ku xwe biguncînin nirxên îdeolojîk û tundrew ên Îsraîlê.
Ev bername bi taybetî ji bo perwerdekirin û pêşvebirina îdeolojiyên siyonîst ên taybetî û amadekirina kesan ji bo artêşa Îsraîlê hatine çêkirin.
Li gorî El-Quds El-Arabi, bernameya "El- Muxîna " ciwanên Cihû ji Ewropa, Amerîkaya Bakur û deverên din ên cîhanê hedef digire. Ev ciwan piştî mezûnbûna ji lîseyê di heyamek neh meh heta salekê de beşdar dibin, ku gelek ji wan li wargehên li Şerîaya Rojava têne girtin. Armanca van bernameyan perwerdehiya îdeolojîk, amadekariya ji bo çalakiyên çekdarî û entegrasyona di pergala nirxên Îsraîlê de ye.
Nimûneyên berbiçav ên van bernameyan projeyên girêdayî tevgera Bnei Akiva ne. Rêxistin ji bo mezûnên lîseya Cihû ji çar aliyên cîhanê bernameyek berfireh a bi navê "Olamit" pêşkêş dike. Naveroka bernameyê perwerdehiya serokatiyê, xizmeta civakî, perwerdehiya olî û siyonîst, werzîşa laşî, fêrbûna zimanê Îbranî, û heta perwerdehiya leşkerî jî vedihewîne.
Bername her wiha semînerên li ser nasnameya Cihûyan û dîroka Îsraîlê li dar dixe, û ji bo beşdaran platformek peyda dike da ku ezmûnên xwe yên çandî bi hevpîşeyên xwe yên Îsraîlî re parve bikin.
Navendên lêkolînê yên Filistînî, di nav de Navenda Madar, bi berdewamî hişyarî dane ku ev bername bi piştgiriya ji bo wargehên neqanûnî ve girêdayî ne. Endamên tevgerê pir caran îdeolojiyên tundrew ên siyonîst pêş dixin û beşdarî çalakiyên wargehê dibin.
Kesayetiyên wekî Rebî Arî Haber jî wekî koordînatorên van bernameyan têne hesibandin, ku bi nerînên xwe yên tundrew ên piştgiriya polîtîkayên leşkerî yên Îsraîlê têne zanîn. Hewldanên wan bi giranî armanc dikin ku îdeolojiya wargehê û piştgirîkirina operasyonên leşkerî li deverên dagirkirî yên wekî Şerîda Xezzeyê.
Bernameyên ku ji bo îsal hatine ragihandin çalakiyên wekî çalakiyên li wargehên Gush Etzion, û her weha beşdarbûna di çalakiyên dilxwazî li Şerîaya Rojava de vedihewîne. Dersên werzîşê û perwerdehiya leşkerî jî beşek birêkûpêk a van planan in, bi tekezî li ser perwerdehiya beşdaran ji bo tevlîbûna artêşa Îsraîlê.
Van celeb bernameyan goşeyên veşartî hene ku îstismara ciwanan ji bo armancên siyasî û leşkerî yên taybetî nîşan didin, ku bi taybetî di çarçoveya pevçûna Filistîn-Îsraîlê de li ser hatiye fikirîn.
................
Dawiya peyamê
Etîket
· Al-Quds al-ʿArabî
· Rejîma Sîyonîstî
· Îsraîl
· Deriyê Rojavayê Feratê (Karana Baxûrî)
Your Comment