Di êrîşên reşima sîyonîstî de li ser Xezzeyê de zêdetirî 22 hezar zarok hatin kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA -Rêveberê beşa zarokan û jidayikbûnê li Kompleksa Bijîşkî ya Nasir li Xezzeyê got ku ji destpêka êrîşa reşima sîyonîstî Îsraîlê (Cotmeha 2023) vir ve zêdetirî 22,000 zarok li herêmê şehîd bûne.
Dr. Ehmed El-Farah wiha domand: Wekî din, 5,500 zarokên din bi lezgînî hewceyî veguhastin û dermankirinê li derveyî Xezzeyê ne, lê dorpêçkirin û girtina derbasgehan rê li ber rêwîtiya wan vekiriye.
Wî her wiha ragihand ku heta niha 44 zarokan tenê ji ber ku ji bo dermankirinê ji Xezzeyê nehatine derxistin jiyana xwe ji dest dane.
Rayedarê tenduristiyê yê Filistînî rewşa heyî wekî "karesatek mirovî ya tevahî" bi nav kir û tekez kir ku divê civaka navneteweyî tavilê ji bo rizgarkirina jiyana zarokên birîndar û nexweş li Xezzeyê tevbigere.
..........
Dawiya peyamê/
Etîket
Xezzeyê
Îsraîl
ABNA Dengê Şîeyên bê medyayê
Your Comment