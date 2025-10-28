Modela rêvebiriya Iraqê ji bo Kurdên Sûriyeyê sûdmend e?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hevşibeyên di navbera Iraqê û Sûriyeyê de- cudahiyên çandî û olî yên hevbeş, dîroka Baasê, cihê stratejîk û ezmûna biha ya ku ji şûna gemo û DAIŞê hatî girtin - derfeteke biha ji bo Sûriyê çêdikin da ku ji cîranê xwe yê rojhilatî ders bigire. Giringî ya van dersan, soza federalîzmê ye, modelek ku Iraq ji bo birêvebirina pirsgirêkên navxweyî û parastina yekîtiya xwe girtiye ber çavan.
Dersên ji Iraqê: Ji destûra demkî heta ya herdemî
Referandûma destûra Iraqê ku di 15ê cotmeha 2005an de pêk hat, li gorî armancên neteweyî di dema dagirkirinê de hat amadekirin. Iraq jî, wekî Sûriyaya îro, di demekê de bi destûra demkî hate birêvebirin.
Sûriyayî niha berê xwe didin çêkirina destûra xwe bê bandorê ruxandina ku ji ber dagirkirinê peyda dibe. Di gava ku dewleta nû ya Sûriyê pêwîstî heye ku serweriya xwe ji aliyê hêmanên navxweyî yên tevlihev û belav ve were standin û li dijî pestoya piştgirîya derve ya xwe û Amerîkayê bisekine, ev kar ji Iraqê re sûdeyeke mezûtir ji Sûriyê re çêdike. Bi vî rengî pêwîst e ku destûra Sûriyê ji aliyê xwe yê Sûriyayan ve were nivîsîn û pejirandin.
Destûra demkî ya Sûriyê ku 5 sal îcaze ye, ji aliyê Şerê ve hate pejirandin û refleksîonek têgihiştina wî ji Sûriyayê piştî Beşar Esed e. Xala bala xwe bikişîne ev e ku ew qanûn, pîvana Îslamî di nasnamea hikûmetê de diparêze, lê tu îşaretek li demokrasiyê nake. Wekî ku hate dîtin, hilbijartinên paşîn yên parlamenê jî tu aliyekî demokratîk nedît û Swêd û herêma Zêrîn a Hêsedê jî tê de nehatin hilbijartin.
Rastdarî û nûnerî
Iraqî di navbera êrişên xwekuştiyê û bêaramî de hilbijartin kir. Asta beşdarbûnê di wê hilbijartinê de pir bilind bû. Ev ast ji aliyê hemû çînan civaka Iraqê ve nehatiye bal kişandin. Wekî rêberên Sûnî boykot kir.
Di heman demê de, kurd û Şîe her du berdestên pergala piştî 2003ê bûn, sûdeyeke mezin ji destûra nû girt. Kurdên ku ji sala 1991an ve nîv-serxwe bûn, ji aliyê rêkxistin û jîyana xwe ve di pêş de bûn. Wan karî xweberxweyiya xwe bi rêkeke federalîzm a nû ji bo dewleta Iraqê bi destûrê ve bistînin û şaşiyên wan ji aliyê piraniya Şîe ya Iraqê ku di dema dijminahiya xwe de bi kurdan re hevalbend bûn, hate piştgirî kirin.
Hêvîya federalîzmê
Îro Sûriya bi heman pirsgirêka birêvebirina welatekî pirreng û cuda a etnîkî û olî ku ji binê sîya hikûmeteke nedemokratîk derketiye, rû bi rû ye. Kurdên Sûriyayê îro, wekî Iraqê sala 2003an, herî zêde karanîna xwe birêve dibin. Qanêkirina wan ji bo dest ji mafê xwe berdan pir zehmet e. Şer, Iraqê wekî mînakek hişyarî dibîne û carekê caran ji hikûmeta navendî xwest.
Danezana herî dawî ya Dimeşqê bi Mezlom Kobanî nîşan dide ku minaqeşe ji ber şiroveyên cuda yên descentralîzasyonê sekinandiye. Ebdulellah Reşîd, serokkomara kurd ya Iraqê, di gotûbêjek de dipejirîne ku Iraq piştgirî dide guherîna Sûriyê û hêvî dike ku pêvajoya demokratîkkirina giştî li Sûriyayê were meşandin, leke divê xwe yê Sûriyayî biryar bidin ka ew çawa pêk were. Dîtina Reşîd nîşanê serkeftina mode.
/Dawiya Peyam.
