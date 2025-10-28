Prof. Dr. Doğu Perinçek: "PKK ji aliyê MIT'ê ve hatiye damezirandin" + Vîdeo

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Doğu Perinçek: "PKK ji aliyê Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî ve hatiye damezrandin"
Prof. Dr. Doğu Perinçek di 21ê Mijdara 2024an de di bernameyeke televîzyonê de îdia kir ku PKK ji aliyê Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî (MIT) ve hatiye damezrandin. Perinçek vê îdiayê wekî "teoriya kêzikxwarina kêzikan" bi nav kir, û diyar kir ku MÎTê PKK ji bo jiholêrakirina rêxistinên şoreşger ên li Başûrê Rojhilat ava kiriye. Wî her wiha îdia kir ku PKK di dîrokê de bi hedefgirtina serokên Partiya Aydinlikê ev armanc pêk aniye (odatv.com).
Daxuyaniyên Perinçek nîqaşa li ser koka PKKê û rola MÎTê ji nû ve vejand. Perinçek îdia kir ku piştî ku PKKê dest bi têkoşîna xwe ya çekdarî kir, MÎTê ev rêxistin ava kir da ku rêxistinên din ên çepgir ên li herêmê bêbandor bike (odatv.com).
Ev îdia bi piştgiriya berê ya Perinçek ji bo bangên çekberdanê yên PKKê re lihevhatî ne. Perinçek, ku banga Öcalan a ji bo danîna çekan pêşwazî kir, diyar kir ku ev pêvajo serkeftinek ji bo Hêzên Çekdar ên Tirkiyê û neteweya Tirkiyê ye (tr.euronews.com).
Daxuyaniyên Perinçek nêrînên heyî yên li ser damezrandina PKKê û rola Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî (MIT) dixin ber pirsyarê û nîqaşê li ser wan vedikin. Rastbûn û encamên van îdiayan dibe ku di pêşerojê de lêkolîn û lêpirsînên bêtir hewce bike.
rola saziyên jînûvekirinê dest pê bikin."
Your Comment