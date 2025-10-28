"Diyariya Cemîl Bayek li ser çekberdana Hêsêdê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Cemîl Bayik, hevserokê Konseya Serokatiya KCK-yê, di danişkînekê de li ser Kurdistana Sûriyê hişyarî da ku daxwaziya hin aliyên polîtîk ji bo çekdanê li wî herêmî, çavpêşîkirina ji tehqîqên rastîn ên dijî gelê Kurdistana Sûriyê û qurbankirina wî gelî ye.
Bayik di heman demê de tekîd kir: "Rewşa aştiyê li Tirkiyê taybetî ye ji navxweyî ya wî welatî û nabe ku rewşa taybet û metirsîdar a Kurdistana Sûriyê bi wî pîvanê were hilsengandin."
Navanî şer û berxwedana berê ya hêzên Sûriyaya Demokratîk (Hêsedê) li gel tehqîqa gurûpên radîkal wek DAIŞ û Tehrîr-uş-Şam bi bîr anî û got: "Gava Tehrîr-uş-Şam êrîşî ser herêma Dûrzî kir, hemû dizanibû ku qonaxa din ya wê gurûpê dê Kurdistana Sûriyê be û eger Dûrzî radest bibûya, arasteya şer zû li aliyê Kurdistana Sûriyê veguherîya."
Hevserokê KCK-yê berdewam kir û behsa berxwedan û qurbaniyên giran ên Kurdistana Sûriyê di şerê dijî terorîzmê kir û zêde kir: "Gelê Bakur-rojhilatê Sûriyê di wî salî de zêdetirî 20 hezar şehîd daye ku nîvê ereban in û biryara çekdanê li wî herêmî, tê wateya bêparastin û li ber tîrêja wan gelî."
Wateya sereke:
- Çekdana hêzên kurd li Sûriyê wek bêparastina gel tê dîtin
- Daxwazên çekdanê ji aliyên polîtîk wek çavpêşîkirina hêrsên rastîn têne dudilî kirin
- Rewşa aştiyê li Tirkiyê nayê hesibandin wek krîterek ji bo Sûriyê
- Têkiliya di navbera çekdanê û xetera çalakiya dîjî gelê herêmî
