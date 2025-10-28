  1. Home
"Diyariya Cemîl Bayek li ser çekberdana Hêsêdê"

28 October 2025 - 23:20
"Cotserokê Konseya Serokatiya KCK-yê hişyarî da ku daxwaziya hin aliyên polîtîk ji bo çekdana hêzên kurd ên Sûriyê, bi manaya çavpêşîkirina ji tehqîqên rastîn ên dijî gelê Kurdistana Sûriyê ye."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Cemîl Bayik, hevserokê Konseya Serokatiya KCK-yê, di danişkînekê de li ser Kurdistana Sûriyê hişyarî da ku daxwaziya hin aliyên polîtîk ji bo çekdanê li wî herêmî, çavpêşîkirina ji tehqîqên rastîn ên dijî gelê Kurdistana Sûriyê û qurbankirina wî gelî ye.

Bayik di heman demê de tekîd kir: "Rewşa aştiyê li Tirkiyê taybetî ye ji navxweyî ya wî welatî û nabe ku rewşa taybet û metirsîdar a Kurdistana Sûriyê bi wî pîvanê were hilsengandin."

Navanî şer û berxwedana berê ya hêzên Sûriyaya Demokratîk (Hêsedê) li gel tehqîqa gurûpên radîkal wek DAIŞ û Tehrîr-uş-Şam bi bîr anî û got: "Gava Tehrîr-uş-Şam êrîşî ser herêma Dûrzî kir, hemû dizanibû ku qonaxa din ya wê gurûpê dê Kurdistana Sûriyê be û eger Dûrzî radest bibûya, arasteya şer zû li aliyê Kurdistana Sûriyê veguherîya."

Hevserokê KCK-yê berdewam kir û behsa berxwedan û qurbaniyên giran ên Kurdistana Sûriyê di şerê dijî terorîzmê kir û zêde kir: "Gelê Bakur-rojhilatê Sûriyê di wî salî de zêdetirî 20 hezar şehîd daye ku nîvê ereban in û biryara çekdanê li wî herêmî, tê wateya bêparastin û li ber tîrêja wan gelî."

Wateya sereke:

- Çekdana hêzên kurd li Sûriyê wek bêparastina gel tê dîtin

- Daxwazên çekdanê ji aliyên polîtîk wek çavpêşîkirina hêrsên rastîn têne dudilî kirin

- Rewşa aştiyê li Tirkiyê nayê hesibandin wek krîterek ji bo Sûriyê

- Têkiliya di navbera çekdanê û xetera çalakiya dîjî gelê herêmî

Noqtê:P.K.K We xweya dikir zelalî linavda nîn abi taybetmend dema taveta liser gunden kurda ….

