Qalîbaf:Îrada û rûmeta neteweyî ya keçên Îranî, dikare “firîb û propaganda” ya dijminên derve vedixwîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serokê Meclîsa Îslamîya Îranê, Mohammedbaqir Qalîbaf, di peyamekê de ku ji ber qehremanbûna tîma hendbalê ya keçên Îran di pêşîyên Asyayê de weşand, bi girîngî got:
“Keçên welatê Îran careke din nîşan dan ku di wêjeyê şeraf û serkeftinê de, tu sînor û cudahî di navbera wan û mêrên Îranî de tuneye. Di dema ku cîhan bi nêrîneyek reklame û bazirganî li jinan dinêre û keçên Îranî wekî tiştên sînorxistî û şermdar nîşan dide, îrad û xuyê neteweyî ya we, sêher û firîba wan amûrên dagirkeran betal kir.”
Xalîbaf di vê peyamekê de zêde kir:
“Berhevkirina pêşî ya yekemîn di dîroka hendbalê ya keçên Îranê de, şeraf û bi rûmetîye mezin e ku dilê her Îranîya rastîn û welatparêz bi xweşî tije dike. Îranê hez dike ku xwedî wêneya keçên wûsa xebatkar û bi bawer e, ku her gav tukalên îrad û biparêzîne û zêrekî di dilê xwe didin.”
Ew di encamê de jî got:
“Ev ronahiyê di dîroka werzîşê de tenê yek demek xweşî nîne, lê destpêka rêyekê ye ku jiyana jinên welatê pahlêwan û qehreman tê dîmen kirin, bi şeref û xeyr hatî binirxandin.”
Serokê Meclîsa Îranê di dawiya peyamê de bi rûmeta xwe got:
“Serkeftina we û bilindkirina alayê pîroz a Komara Îslamî, encamê bawerî, hevkarî, plan û hewldanên rêveber, rêxistin û hemû keçên hendbalê ye. Ji dil dixwazim ev serkeftinê bi we, gelê şerîf a Îran û hemû endamên kadera fênî û rêveberiya hendbalê pîroz bikin. Ez ji Xwedê dixwazim ku berxwedana û serkeftina we her roj zêdetir bibe.”
Muhammedbaqir Qalîbaf | Serokê Meclîsa Îslamî | Hendbal | Jinên werzîşvan
