Mercê guhertina olî ji bo mêrên Sunnî da ku li Beyrûtê bi jinên Misilman ên ne-Sunnî re bizewicin!

29 October 2025 - 11:51
Dadgeha şerʿî ya Sunîyan li Beyrutê ji qeydkirina zewaca di navbera mêran sunîyanda û jinên musulmanên ne-sunî (wek şîʿî, Dîrozî an Alawî) winda kir; tenê dema ku jinên berî zewacê mezhebê xwe guhertin û bibin sunî , zewac tê qeydkirin!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) –ABNA-Dadgeha şer'î ya Ehlê-Sunnet li Beyrutê qebûlkirina peymana zewacê di navbera mêrên sunnî û jinên muslim yên ne-sunî (wekî şî'î, dirûzî an alawî) red kir, heya ku jin berî peymanê mezhebê xwe biguherîne û bibe sunnî.

Ev qada qebûlkirinê tenê jinên muslim yên mezhebên din tê digire, lê zewacê mêrên sunnî bi jinên ne-muslim (wekî mesîhî) hîn jî destûr heye.

Hin karûbarên dadgehê ragihand ku vê biryar li ser bingeha rêbernameyek nefermî ya ji aliyê qazîya dadgeha şer'î ya Ehlê-Sunnet li Beyrutê, Mehmûd Essef, hatî dayîn.

Divê bêjeyê ku ev qanûn tenê li Bajêrê Beyrutê tê bicîhkirin, û li herêmên din ên Libnanê, zewacê mêrên sunnî bi jinên muslim yên ne-sunnî bê kêş û bê asteng tê tomar kirin û di pêvajoya peymanê de pirsgirêkek tune ye.

Çavkaniyê: ABNA

