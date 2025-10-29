"Li gorî rîwayetan dibêjin , gelo jin xerab û pîs û şûm in û ji aliyê wanê fitne û ziyan bi mêr re tê. Ev rast e?"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Xwedayê hikmetdar cîhan bi baştirîn şêweyê afirand û tu taybetmendî an jî xelat bi xwe şûm û xerab neafiriye. Şûmî, ziyan û xebatê xerab ji kiryarên nebaş û xwedî-nebûnê mirov tê, ne bi zatê mirovî an jî cinsîyetê têkildar e (1).
Li aliyê din, di yekî ji rivayetên Pêxamberê giramî (s.x.a) de, zimanê hin jinan wek çavkanîya şûmî tê naskirin: «إِنْ کَانَ الشُّؤْمُ فِی شَیْءٍ فَفِی لِسَانِ الْمَرْأَة؛"İn kâne’ş-şu’mu fî şey’in fe fî lisâni’l-mer’e" — "Eger şûmî di tiştêkê de hebe, ew di zimanê jinê de ye" (2).
Ev rivayet wate dide ku hin caran ziman derew dibêje, gıybet dike, tuhmet dide, an jî jin di rewşa aborî ya mêrê xwe de bal nagire û mehrekê giran diyar dike, an jî di edayê mafên mêrê xwe de qels dibe; ev xwe-şermandin û xwe-xuyakirinên nebaş di jiyanê de sebeba ziyan û xerabî dibin (3).
Bi vî awayî, guneh û neparastina zimanê xwe sebeba şûmî û rewşên nebaş dibin, ku di nav hin jinên cahilê de berfireh bû. Lê jin di çand û edebê Îslamî de jî çavkanîya bereketê ye, û di gelek rivayetan de bi rûnî gotiye ku jin dikare çavkaniyeke bereketê be (4).
Rivayetên din jî hene ku di van de "fitne" ya jinan hatine gotin, wek ku Pêxamberê giramî (s) gotiye: «مَا تَرَکْتُ بَعْدِی فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَی الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء؛»
"Mâ terektu ba’dî fitneten edarra ‘ala’r-ricâli minen-nisâ’" — "Piştî min fitneyeke ji hêla jinan ve, ji bo mêrên neziyantir tune ye" (5).
Heke em ew rivayetan bi sedî rast binirxînin, pêwîst e pêşî gotina "fitne" bi manayê wê fêm bikin; çimkî ev peyv di erebî û farisî de maneyên cihêreng hene.
"Fitne" ji peyva fatn tê — wateya wê ye "zer di agirê de dan da bifikirî çi qas pîroz e" (6) û di termîna dînî de wateya "sîna danîn, ceribandin" e (7).
Li gorê ev rivayet, fitne wateya "sîna danîna mêr bi şêweyê muamelêya wan bi jinan re" ye; mêr dikare bi jine re hatiye ceribandin û xwedî-bîr ji axiret be (8). Lê ev sîna danîn tenê ji bo jinan tune; mêr û jin herdu di navbera xwe de di sîna danîna Xwedê de ne, wek ku mirov bi serî emwal û zarokên xwe jî di ceribandina Xwedê de ye (9).
Herwiha, peyvên ku di vê rivayetê de tên kirin ji ber xweciya xwedî yê jinan e — çimkî jin bi xwedî nezehî û letefeta xwedî ye, û mêr dikare ji ber vê sedemê di rîya gunehê de bikeve. Ji ber vê ye ku Xwedê û Eimayên Pâk (a), ku rêberên mirov in, bi şêweyên cihêreng ew tiştan bi mirov têne agahdar kirin, wek ku polîs rêgehên xeterekdar bi nişanên heyidandin nîşan dide.
Divê bê gotin ku ev rivayet hemî mêr û jinan nagire; gelek mêr û jin di meşê dîrokê de ji van şeristanan xelas bûn û wek nimûne hatine nasîn. Lê ji ber ku armanca bingehîn a dînê ew e ku malbat û civak di ewlehiya xwe de bimînin, pîrên dînê bi her awayî hewl da ku duxazî û hêzên nefsî tenê di nav mal û malbatê de werin vedan.
Bi rastî, ev rivayet tenê hişyarî ye ji bo mêr ku di hemû têkiliyên xwe bi jinan re bi bal û aqilê xwe bigerin; li heman dem jî diyar dike ku jin hêza tesîrkirinê hene û mêr di ber wan de bi giştî zehfîyetê xwe hene. Ev çarçoveyê hewl dide ku yekbûna malbatî zêde bibe û bi dawiyê jî bi başî ji bo jinan be.
Di encamê de:
Tu taybetmendî bi xwe şûm an xerab nîne; ziyan û xerabî ji kiryarên nebaş yên mirovan tê û bi zatê mirovî an cinsîyetê têkildar nîn e. "Fitne" wateya "ceribandin û sîna danîn" e, û mêr di muamelêya xwe bi jinan re di ceribandina Xwedê de ye. Ev rivayet, di rastî de, nîşan dide ku têkiliya bi jinan pir nazîk û delîl e, û ev diyar dike hêza tesîrkirina jinan û zehfîyeta giştî ya mêr di ber wan de. Agahî û balgirtina bi vê tiştê, yekîtiya malbatê zêde dike û bi dawiyê jî ji bo jinan bi serkeftin e.
Pi-nûs
Pi-nûs
1. (Sûreya Secde, ayet 7; Yâ-Sîn, ayet 19)
2.
«إِنْ کَانَ الشُّؤْمُ فِی شَیْءٍ فَفِی لِسَانِ الْمَرْأَة»
“Ger nexweşî (nexweşbextî / şûmî) di tiştêkê de hebe, ew di zimanê jinê de ye.”
Çavkanî: Ibn Bâbûyeh, Men lâ yahduruhu’l-faqîh, c.4, s.364, Qum: Daftere Neşriyate Îslamî, 1413q.
3.
“Li dergaha Îmamê Caferê Sadiqê (a.s.) derbarê şûmî axivîn. Ew got:
Şûmî li sê tiştan heye: jin, heywan û mal.
Şûmîya jinê ew e ku mehre wê zêde be û bi mêrê xwe nexweş bibe (ya’ni mêrê xwe ne razî bike).
Şûmîya heywanê ew e ku xulqê wê xirab be û ne bide xwediyê xwe ku li ser binîşe.
Şûmîya malê jî ew e ku herêmê wê tije be, cîranên xerab hebin û çend xeletîyên zêde hebe.”
Çavkanî: Tabresî, Makârimü’l-Ahlâq, c.4, s.198, Qum: Şerîf Rızî, 1412q.
4.
“Îmamê Caferê Sadiq (a.s.) got: Ji nişaneyên xeyr û bereketê ya jinê ew e ku xerc û meûneta wê hindek be û zayînê wê asan be.”
Çavkanî: Kulaynî, el-Kâfî, c.5, s.564, Dârü’l-Kütübi’l-İslâmiyye, Tehrân, 1407q.
5. Nûrî, Mîrzayê Husên, Mustedrekü’l-Vesâil, c.14, Qum: Mu’essesetü Âli’l-Beyt, 1408q, s.306.
6. Ibn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, c.13, s.317, Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1414q.
7.
Wekî nimûne, “fitne” di ayeta «وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً» (Tâhâ/40) de, watey “te bi xilasîya rastin xilas kirin” e.
Û di ayeta «أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ» (Ankebût/1) de watey ew e ku “Mirov dixwaze bê bimtin û nebê ceribandin, da ku ne pax û ne qeliş ji hev ve nebê dîtin.”
Çavkanî: Râgibê Isfahanî, Müfredât elfâz el-Qur’ân, werger: Gulamreza Xosrewî, c.4, s.12, Tehrân: Murtazavî, 1374ş.
8.
“Ma teraktu fitneten edarra ‘ale’r-ricâl min en-nisâ’”
“Ez tiştê din bi navê fitne (ceribandinê) jî nehatiye hilkişandin ku ji jinan ji bo mêrên zêdetir bixetere be.”
(Ya’ni: Ez ditirsim ku ew bi jinan heyran bibin û ji axiret û xebata wê dûr bibin.)
Çavkanî: Hüseynî Zebîdî, Tâcü’l-‘Arûs min cevâhiri’l-qâmûs, c.18, s.425, Beyrût: Dârü’l-Fikr, 1414q.
9. (Enfâl/28; Tegâbun/15)
10. (Âl-i Îmrân/14)
