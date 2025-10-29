"Peymana Nehênî ya di navbera Erebistanê û Îsraîlê / Plana Netanyahu ya Serdestkirina Enerjiya Herêmê "

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di hefteya dawî de, wezîrê energiyê ya rejîma sîyonîstî planek nû ya "Korîdora Enerjiyê ya Erebistan–Îsraîl" ragihand, ku armanca wê veguhastina neftê Erebistanê bi rêya erdî bo gundê Heyfa ye.
Li gorî gotina Elî Kohen, ev korîdorê nû dê rêya Îran û Misrê derbas bike, û Îsraîlê bibe navenda enerjiyê ya herêma û girêdana navbera Rojavayê Asyayê û Ewropa.
Li gorî plana Îsraîlê, xeta pipeya neftê ya erdî bi dirêjahiya 700 km ji Erebistanê heta Îylatê tê xwarin, û ji vir ve bi xeta pipeya heyî tê veguhastin bo gundê Asqelan an Heifa, da ku neft were şandina Ewropa.
Dixuye ku avakirina vê korîdorê energiyê bibe destpêka kontrola ewlekariyê ya Îsraîlê li ser çavkaniyên neft û gazê li Rojhilata Navîn, û herwisa rêyek bibe bo tevlîbûna Erebistanê bi peymana Îbrahîm.
................
Dawiya peyamê
Etîket
Erebistana Siûdî
Rejîma Siyonîst
Peymana Îbrahîmî
Heyfa
Your Comment