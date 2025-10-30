Efserên Îmaratî ji Yemenê ji bo perwerdekirina kirêgirtiyan li Xezeyê hatin şandin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-hikûmeta Yemenê ragihand ku wan çûna (tevgera) efserên Îmaratî ji welêt şopandiye; efserên ku berê li parêzgeha Şebwa û li balafirgeha Reyan li parêzgeha Hedrameut li rojhilatê Yemenê hebûn, û niha çûne Xezzeyê da ku li wir kirêgiran perwerde bikin da ku ji bo dijminê Îsraîlê bixebitin.
Li gorî vê raporê, ajansa nûçeyan a fermî ya Yemenê "Saba" bi îşareta çavkaniyên ewlehiyê ragihand ku çûna efserên Îmaratî bo Xezzeyê armanc dike ku heman erkên ku ew li Yemenê pêk tînin pêk bîne, û ev erk rêvebirina kirêgiran li wir e, ji destpêka wergirtina leşkeran û seferberiyê bigire heya avakirina fîsîl û yekîneyan ji bo beşdarbûna di şerê li dijî dijminê siyonîst de.
Li gorî çavkaniyan, ev efserên ku li Yemenê serpereştiya komên kirêgirtiyan dikin - û di nav wan de Tariq Saleh jî tê gotin - ji aliyê fermandariya Îmaratê ve hatine destnîşankirin ku ji bo 45 rojan bişînin Xezzeyê da ku li wir kirêgirtiyan di rêbazên nû yên şer de perwerde bikin, di nav de karanîna dronan (cûrbecûr balafirên bêmirov) ji bo pêkanîna operasyonên ewlehî û leşkerî li dijî komên berxwedanê, mîna tiştê ku Îmaratê li Sûdan û Yemenê kiriye.
..............................
Dawiya peyamê
Your Comment