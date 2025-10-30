Leşkerên Îsraîlî li ber xwekuştinê ne; 279 hewldan di 18 mehên borî de

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)- ABNA—Rapor: ۲۷۹ leşkerên Îsraîlî di ۱۸ mehên dawî de xweqedandin an hewl dan ji xweqedandinê
Li gorî rapora fermî ya “Navenda Lêkolîn û Agahiyê ya Knesset” ya Israilê, di dema 18 mehên dawî de, heman demê ku şerê Xezzeyê têkeve, 279 leşkerên Îsraîlî xweqedandin an hewl dan ji xweqedandinê.
• Rapora ku roja çarşemê weşandin hate, krîza girîng a têkçûna psikolojî ya di nav hêzên leşkerî ya Îsrailê de nîşan dide.
• Ev krîza, bi berdewamî ya çalakiyên şerî di Xezzeyê de, zêdetir tê xurdan.
Agahdariyên fermî
• Di navbera Janûyê 2024 – Tîrmeh 2025 de, 36 leşker ji xweqedandin mirin.
• Ji wan, 12% pir girîng hatine nirxandin û 88% li aste navîn.
• Ev statistik di demek têkoşîna herî zêde ya li Xezzeyê, ku ji Tişrîn 2023 ve dest pê kir, tê guhertin.
Dîrokê yê berê
• Ji 2017 ve, di nav hêzên leşkerî de 124 kes xweqedandin hate qeyd kirin:
o 68% leşkerên xizmetkar
o 21% leşkerên rezerv
o 11% leşkerên herdemî
• Lêkolînerên navenda raporê diyar kirin ku xweqedandin di nav leşkerên rezerv de ji 2023 ve zêde bûye.
Sedem û şerh
• Zêdekirina xweqedandin di nav leşkerên rezerv de bi bangkirina wan berî şerê Xezzeyê girêdayî ye.
• Gelek ji van leşkeran ku tenê ji bo missiyona kurt fêr bûn, bi qasî xebatên dirêj yên şerî hatin şandin û bihêrsîna psikolojîkî giran jiyan dikin.
Raxneyên siyasî
• Ofer Kasif, endamê Knesset ku daxwaza raporê kiribû, hişyarî da ku epîdemiya xweqedandinê di hêzên leşkerî de, ku ew ê piştî şerê Xezzeyê zêde bibe, nîqaşê cihêbûnên rastî ya piştgirîya psikolojîkî hewce dike û divê şer bi aştiya rastîn qedexe bibe.
• Wê yekê, hukûmeta Israilê têkoşîna şerê xwe yên ber bi leşkeran şandin û wan li ber encamên wê şerê biryarî kir.
