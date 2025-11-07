Destpêka nû ya gotûbêjên hukûmeta Efxanistan û dewleta Pakistanê li Tirkiyê ji bo pêbirkirina agirbestê

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Taliban û Pakistan di Tirkiyeyê de danûstendina nû dest pê kirin
Hukûmeta Taliban û dewleta Pakistan îro (înî roja Îne) di Tirkiyeyê de dest pê kirin ji bo danûstendina nû, ku armanca wê, îstîqarê berxwedana astengdar a herdemî li sînorê hevpar a Afxanistan û Pakistanê ye.
Ev danûstendin piştî peymana astengdar a ku li 19 Cotmeber (October) li Qatar hatî girtin, hatî lidarxistin. Ew peyman hetanî ku hefteyek têkoşîna xwînîn a sînoran qedand.
Heger jî, di destpêka danûstendinê de, hukûmeta Taliban ragihand ku têkoşîna tirsandina nû li bajarê Spin Boldak çêbû; bajarê sînorî li başûra Afganistanê ku berî vê jî ji têkoşînên giran tê zehmetî kirin.
Li gorî yek ji serokên nexweşxaneya Spin Boldak, di vê bûyerê de pênc kes mirin, di nav wan de çar jin û yek mêr jî bûn.
«Zebihullah Mucahid», axaftkarê hukûmeta Taliban, ragihand ku Kabul ji hêla tîmê danûstendinê re û ji bo astengkirina mirina sivîlan bersiv nadaye.
Li aliyê din, Îslamabad mesûliyetê şerê red kir û ragihand ku têkoşîn ji aliyê Afxanistanê dest pê kir, û hêzên ewlekariyê ya Pakistan bi hêsanî û bi awayekî hesabkirî bersiv dan.
Wezareta agahdariyê ya Pakistan jî ragihand ku astengdar hîn jî li cîh e û zêde kir: Îslamabad li pêvajoya danûstendinê hevseng e û hêvî dike ku aliyê Afxanistan jî vê rêbazê bidomîne.
