Stratejiya nû ya Amerîkayê û paşeroja ne diyar a Kurdên Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rêbaza ewlehiya neteweyî ya nû ya hukûmeta Trump nîşan dide ku çima vebijarkên siyasî yên Kurdan li bakur-rojhilata Sûriyê bi lez têne sînordarkirin. Pirsgirêk ne qelsî an jî bêkêmasîya Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (SDF) ye; lê belê awayê ku ew bi derdorêkî stratejîk re rû bi rû dimînin ku êdî ji bo parastina “herêmên îstîsnaî” nehatîye sêwirandin û li şûna wê armanca girtina qadên xakî û vegerandina desthilata dewletên navendî heye.
Berawirdkirina Kurdistana Sûriyê bi avakirina Herêma Kurdistana Iraqê di sala 1991’an de bi xweşî dixuye, lê lêgerrîn e. Herêm di demeke rêza yek-kutbî ya piştî Şerê Sar de hate avakirin؛ demeke ku Amerîka xwe mîmarê rêza lîberal a cîhanî dizanî، Bağdad di bin kontrola Saddam de dijminêkî tenê bû û Tirkiyê hêza vetoyê ya sînordar hebû. Ew avahîya navneteweyî destûr da ku herêmeke parastî bimîne û bidome.
Lê şert û mercên 2025 bi tevahî berevajî ne. Amerîka ji Rojhilata Navîn dûr dike û ji peywendiyên dirêjdem û girêdayîyên mezin dûr tê. Ewropa bi şerê li qontînenta xwe re tê girêdan û tu dilxwazî ji bo krîzên nû nîne. Şam hêdî-hêdî wek “aktorê çareserkirinê” vedigere û pêşîniya civaka navneteweyî îdî entegrasyona hêzên çekdar di çarçoveya dewleta Sûriyê de ye، ne parastina entîteyeke serbixwe.
Di nav vê şertan de, rola Tirkiyê ji berê zêdetir diyarker e. Ankara îro xweser، kêmter bi Amerîkayê ve girêdayî û bi gelemperî ji bo pirsgirêka YPG/SDF hestiyar e. Ji bo Tirkiyê, ev dosyeh tehdîdeke ewlehiya neteweyî ya bingehîn e؛ ji bo Waşingtonê, mijareke duyemîn e li kêleka pêşînîyên mezin ên cîhanî. Ev nehevahengî destê Tirkiyê di danûstandinan de firehتر kiriye.
Faktorekî din jî pêkhateya demografîk a bakur-rojhilata Sûriyê ye. Bi berevajî Herêma Kurdistanê, ev herêm bi tevahî Kurd-nişîn nîne û gelek bajarên wê yên sereke bi piraniyê Ereb-nişîn in. Ev rastî, guherîna kontrola leşkerî û îdarî ya SDF bo peymanekî siyasî yê mayîn zordike، taybetî gava piştgiriya derve kêm dibe û Şam dîsa destê bilind digire.
Bi vî awayî, her çend dem derbas dibe, lêçûna derve-manîna ji çarçoveya dewleta navendî ji bo SDF zêde dibe. Heta pêşniyarên wek entegrasyon di çarçoveya çend leşkeran de، dayîna postên fermî an jî firehkirina mafên çandî jî pirsgirêka bingehîn çareser nakin: nebûna garantîyên bawerîdar ji bo parastina hêz، ewlehî û mafên siyasî piştî hilweşandina avahiya serbixwe.
Bi tevahî van şertan re jî, SDF îro hêzeke bihêz، rêkxistî û bi tecrûbe ye؛ hêzeke ku DAIŞ têk bir û di şertên şerî de avahiyên rêkxistinî çêkir. Lê kapasîte bi tenê diyarker nîne. Ew tiştê ku qedera Herêma Kurdistanê mümkün kir، avahiya navneteweyî ya alîkar bû؛ avahiyek ku îro êdî tune ye.
Pêşeroja Kurdan li Sûriyê ne di dubarekirina modela Herêma Kurdistanê de ye، lê belê di danûstandinên ji bo çêkirina şertnameya herî baş a gengaz de، di nav qada sînordar de. Şertnameyek ku di çarçoveya şert û mercên niha de، herî kêm ewlehî، nasname û qadeke siyasî biparêze. Ev her tiştî ji her tiştî zêdetir, xwe-guncandin bi rastiya rêza nû ya cîhanî ye.
Xizmeta Cîhanî - Stratejiya Ewlekariya Neteweyî ya 2025'an a Dewletên Yekbûyî nîşan dide ku Waşington êdî amade nîne mesrefên siyasî û ewlehî bide da ku avahiyên nîv-serbixwe li Sûriyê biparêze.
