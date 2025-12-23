Şahidiyên şokê yên kuştin, destavêtin û îdamkirina li el- Faşir, Sûdanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Rojnameya New York Times serpêhatiyên şokdar ên kesên ku ji komkujiyên li bajarê El Faşir li eyaleta Darfûra Bakur a Sûdanê rizgar bûne weşand, serpêhatiyên ku behsa revîna ji dojeha şer û gihîştina kampên penaberan li rojhilatê Çadê dikin.
Rapora New York Times encama du hefteyan xebata zeviyê ya rojnamevan Ifor Brikett li kampên Tinni û Kariyari li rojhilatê Çadê, nêzîkî sînorê Sûdanê ye.
Rojnameyê nivîsand: Trajediya El Faşer, paytexta Darfûra Bakur, beşek tirsnak di şerê Sûdanê de ye ku zêdetirî 12 mîlyon kes koçber kiriye.
Piştî dorpêçkirina 18 mehan, bajar di Cotmeha 2024an de (Mehr 1403) bû cihê komkujiyek rêxistinkirî ji hêla hêzên bersiva bilez ve.
Raportên ji kampên Çadê nîşan didin ku El Faşer bûye zindanek mezin, bi kuştinên bêarmanc, tecawizên berbelav û darvekirinên kurt.
Vîdyoyek ku ji hêla New York Times ve hatiye piştrastkirin, hêzek bersiva bilez nîşan dide ku zilamek dema ku lava dikir îdam dike.
Rêxistina Navneteweyî ya Koçberiyê texmîn dike ku 100,000 kes ji El Faşir reviyane û zêdetirî 150,000 kes winda ne.
Manahel Ishaq, 35 salî, got ku kurê wê yê 14 salî dema ku li xwarinê digeriya hatiye kuştin; ew bi xwe di rê de ber bi kampa Ori Kassoni ve bûye hedefa guleyên nîşangiran, û birayê wê jî hatiye kuştin.
Mustafa, 16 salî, got ku wê piştî şahidiya îdamkirina malbatek cîran hewl da ku bi hevalên xwe re bireve, lê ji hêla hêzên bersiva bilez ve hatiye girtin û du rojan bi darekê ve hatiye girêdan heya ku gundiyan ew azad kirine.
Hossam Taher ji "qirkirina nexweşxaneya Siûdî" ku 400 nexweş kuştin reviya; lê di rê de bi diya xwe re wekî rehîn hatiye girtin û bi 20 mîlyon lîreyên Sûdanî (nêzîkî 5,600 dolar) hatiye berdan.
Elî Îshaq di êrîşeke asmanî de lingê xwe winda kir û hevalê wî Yahya Rizq heft rojan ew li ser milên xwe hilgirt da ku bigihîje kampê.
Îro, kampa Uri Kassoni ji 100,000î zêdetir penaber lê dimînin, û ev hejmar her roj zêde dibe, di heman demê de alîkariya navneteweyî kêm e.
