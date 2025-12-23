Fermandarê Asaîb Ehl El-Haq:Di ferhenga me de cî ji bo radestkirina çekan nîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Cewad El-Telybawî, yek ji fermandarên Tevgera Asayib Ehl El-Haq, di peyamek nivîskî û giştî de ku ji Qays El-Xezelî, serokê tevgerê re şandî, pabendbûna xwe ya tam wekî leşkerekî bi biryarên El-Xezelî û baweriya xwe ya tam bi wî re îlan kir.
Wî got: “Bila hemî kes bizanibin ku di ferhengoka me de cih ji bo radestkirina çekan, paşguhxistina berxwedanê an jî xemsariya li hemberî wan tiştên ku dijmin ji bo me dizayn dikin, nîne.”
El-Telybawî berdewam kir: “Her kesê ku xwe dispêre tiştekî din ji vê, me nas nake û ji hiş û wêrekiya fermandarê me bêagah e.”
Ev di demekê de ye ku El-Xezelî roja Pêncşemê li ser yektaînkirina çekan di destê hikûmetê de axivîbû. Ev axaftin di heman demê de bi nerînên wekhev ji aliyê tevgerên Ensarullah El-Wefia (di bin serokatiya Heyder El-Xeraewî de), Keta’ib Îmam Elî (s.x) (di bin serokatiya Şibl El-Zeydî de) û Keta’ib Seyîd El-Şuheda (di bin serokatiya Ebû Ela El-Wela’î de) ve hatin jiyîn.
Daxuyaniyên derbarê amadebûna komên bo radestkirina çekan deynand, bandoreke berfireh bi dest xist. Her wiha Faiq Zeydan, Serokê Encumena Bilind a Dadveriyê, pêşwazî li biryara van komên û bersiva wan a erênî ji bo pêşniyara wî kir.
