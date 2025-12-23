Serdar Wehîdî: Bîr û rêya Şehîd Selamî her tim zindî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA -Serdar Pasdar Ehmed Wehîdî, Cîgirê Serokê Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar, bi hevaltiya Serdar Pasdar Ebu’l Qasim Şerîfî (Berpirsiyarê Lêkolîn û Têkoşînê) û Serdar Pasdar Ebu’l Fedl Şekarçî (Alîkarê Çandî û Şerê Nerm ê Fermandariya Giştî), serdana malbata Şehîd Sepahbod Hec Huseyîn Selamî kir.
Di vê hevdîtinê de, Serdar Wehîdî di axaftina xwe de, bal kişand ser taybetmendiyên berbiçav ên Şehîd Selamî û got: “Çalakiya îmanê, hêza ruh, kapasîteya zanistî û kenê wî yê herdemî dê her tim di bîra me de bimîne. Me tu carî Şehîd bêyî ken nedîtiye. Van taybetmendiyan bîranîneke mayînde ji wî di dilê me hemûyan de tomar kiriye.”
Cîgirê Serokê Fermandariya Giştî ya Hêzên Çekdar wiha domand: “Xwedê wî li cihê herî baş danî. Hûn, dûmayîndeyên me yên hêja, şehîdên birûmet û mezin in, û bi îzna Xwedê, rûmet, tenduristî û serfiraziya we wê zêdetir bibe. Hebûna we dibe sed ku kêmtirîn hesta kêmasî û birîn di dilê gel de, û bi taybetî jî di dilê hevalên ku ji nêz ve bi Şehîd re têkiliyek wan hebûye, were hîskirin.”
Serdar Wehîdî di dawiyê de tekez kir: “Wecîbûna me bû ku em serdana we bikin, silav bidin û rêza xwe ya hurmetê nîşan bidin. Em ji dil ji hezkirin û zehmetiyên we gelekî spasdar in.”
