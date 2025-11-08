Niştecihên wargehên bakurê Îsraîlê ji ber zêdebûna îhtîmala rageşiyê bi Hizbullahê re dîsa nîgeran in

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Bi zêdebûna çalakiyên leşkerî yên artêşa rejîma sîyonîst di sînorên Lubnanê de, nigaranî di nav nîştecîyên gundên bakurê vê rejîmê de careke din zêde bûye.
Artêşa Îsraêlê di her operasyoneke mezin de bi hişyarkirina berê xwe re, peyamên li nîştecîyên wan deveran dişîne û dipeyive ku dengên teqînan tenê ji çalakiyên leşkerî yên li sînorê Lubnanê derdikevin û cihê nigaranî tune ye.
Ev peyamên nîşanê vê gumanî ne ku di nav serokên artêşa Îsraêlê de baweriya ku Hizbullah hêzê bersivdayinê tune ye û dê ji hêla xwe re ji erîşa deverên bakurê Îsraêlê dûr bimîne.
Lêbelê, piştî kêmtir ji salek ji dawiyê şerê dawî ve, vegeriya hêdî yên nîştecîyên bakurê û prosesê ava nûkirinê bi hevreya naraziyê ji ber neparastina ziyanên aborî, sedem bûye ku tensiyon zêde bibe.
Belavbûna şayîyên di komên WhatsAppê de derbarê destpêkirina şerê nû û erîşên li ser gundên bakur, sedem bû ku serokên komelayên herêmî — di nav wan de bajarê Kiryat Shmona — dest bi kirin û gelê xwe li aramî vexwendin.
Lê di heman demê de, axaftinên Moshe Davudovich, serokê komelayê rêveberên herêmî, ku gotiye “ba û havayên şer di bakur de didemijîn” û hewcedariya amadebûnê ji bo serdema nû ya têkiliyê bi Hizbullah re, nigaranîyên zêde kir.
Di vê çarçoveyê de, torê televîzyonê Israel 14 bi navê şûna herêmî ya Galîla Rojava, rapor da ku di WhatsAppê de peyamên ku gelê bakurê dawet dikin ji bo amadebûna ewlehiyê hatine belavkirin.
Lê şûna herêmî piştî wê bi daxuyaniyeke fermî ev peyamên “fekî û bêsedem” şand û belavkirina wan red kir.
Bi domandina tensiyonan, Rafi Milo, serokê nû ya herêma bakurî ya artêşa Îsraêlê, di medyayê de ragihand ku artêş dê çalakiyên hûcumî xwe bidomîne da ku qada ava û rêxistinê ya Hizbullahê li sînoran asteng bike. Ew diyar kir ku artêş hemû tehditan şop dike û dê li dijî wan bersivê bidin.
Di heman demê de, rojnameya Yisra’el Hayom bi girêdana çavkanîyên leşkerî ragihand ku artêş di rewşa “amadebûnê” de ye ji bo bersiva dibeşeya Hizbullahê — ev jî sedem bûye ku nigaranîyên nîştecîyên bakurî ji ber ihtîmalê zêdebûna têkiliyê zêde bibe.
Herçend jî, çavkaniyek ewlehî di gotûbêjêkê bi medyayê fermî ya Îsraîlê de got ku “plankirina herî kiseyek ji bo zêdekirina tensiyon li Lubnanê tune ye û fermana taybetî ji bo nîştecîyên bakur nehatiye dayîn.”
- Hizbullahê Lubnanê
- Nîştecîyên sîyonîst
Bakurê Îsraîlê
